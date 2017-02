Jako pověstnou kovářovu bosou kobylu, cítím v serii letišť zde zmíněných, absenci našeho domovského střediskového, eh, plácám přece správně je mezinárodního, letišťátka v Brně – Tuřanech. Možná proto, že jej nevyužíváme až tak často a když už, pak proto, že je vlastně za humny, nezdržíme se zde nikdy tak dlouho, aby odtud mohla vzniknout nějaká obsáhlejší reportáž. Stejně jako fšici Brňáci, je i to naše místní letiště velmi skromné a poklidné.

Dojedete na něj z centra města asi za 20 minut autobusem MHD s číslem 76 (v noci, aby to nebylo jednotvárné, zase linkou 89). Na širých lánech mezi Slatinou a Tuřany se choulí šedivý blobíček připomínající obří kravské lejno s nápisem letiště Brno. Jako jedno z mála letišť se to naše mezinárodní dosud nejmenuje po žádném ožralovi nebo muzikantovi, ale svojí moravskou domáckou pohodovou a neuspěchanou atmosféru oblastní dopravní zastávky poskytuje pod praktickým a srozumitelným popisem místa a účelu.



Prostor pro cestující je přehledně rozdělen na přízemí sloužící pro odbavení zavazadel, výdej palubních lístků a vstupní kontrolu…

Poté, co jste pasově a bezpečnostně zkontrolováni, odevzdáte všechny láhve s pitnou vodou a vyhodíte všechnu kosmetiku s obsahem nad 50ml, se dostanete do patra čekárny s takzvaně bezcelní prodejnou kuřiva, lihovin, voňavin a laskomin za ceny shodné s těmi v běžné brněnské sámošce a malou barovou osvěžovnou za ceny přiměřené. V celém prostoru brněnského letiště je navíc cestujícím k dispozici wi-fi signál. Takže noťasy a tablety v rukou závisláků jen sviští. 😛

Podstatné však je, že to letiště vůbec máme a nemusíme kvůli každému cestování až do Práglu nebo do Vídňa, protože do Anglie, Egypta, Holandska, Itálie, Portugalska, Španělska, Tuniska, Turecka, na Kypr a někdy i do jiných destinací můžeme lítat i bez použití nepříjemného, nevlídného a předraženého letiště v Ruzyni. 🙂

www.brno-airport.cz