Za jedním potokem, dvěma řekami a třemi kopci stavěli lidé domeček… Když byl domeček skoro hotový, začal jej navštěvovat zvláštní kocour. Neměl boty, měl jen jedno oko a velmi nezvykle vybarvený kožich, temně hnědý s výraznými černými pruhy. Možná proto, že byl jednooký, měl tak citlivé uši, že už z dálky slyšel přijíždět naše auto a my jej pak viděli běžet tryskem podél plotů celé ulice, aby byl u dveří do domu dříve, než my. Minutu před naším příchodem už seděl u dveří a při otevření se bez keců, vlastně mňouků, vehementně a nekompromisně nacpal dovnitř. Z nějakého důvodu si prostě umanul, že tadle chalupa je jeho.

Byl pozdní podzim a venku chladno, takže jsme jej nechávali vejít a pobýt, aby si ohřál studené uši a osušil mokré tlapky. Začali jsme mu vozit i něco k snědku, ale Tygrovi, jak jsme mu podle vzhledu jeho kožichu začali říkat, šlo spíše o společnost. Miloval hlazení a nedal se odbýt. Byl tak lísavý, že jakmile se někdo sehnul nebo podřepl k práci, Tygr mu okamžitě dlouhým přískokem přistál za krkem a dožadoval se muckání. Aby se vůbec dalo něco dělat, museli jsme ho při práci vykázat do jiné místnosti, kde si pak otráveně lehl a trpělivě čekal na další příležitost ke skoku na něčí záda nebo na umyvadlo. To byla po přistávání na zádech jeho druhá vášeň. Miska s vodou ho nezajímala, to byla nuda, ale jakmile někdo pustil vodu, vyskočil na umyvadlo a strčil tlamu ke kohoutku. Chlemtal výhradně tekoucí vodu. Jóóó, čerstvě vytočená, jen to bylo to pravé pití!

Problém nastával vždy při odjezdu, protože jsme Tygra museli vyhodit z domu ven. Nesnášel to a pochopitelně se mu ani trochu nechtělo. Pokaždé se snažil proklouznout zpátky a jednou se mu to podařilo bez povšimnutí a zůstal v domě zamčený. Šťastnou náhodou jen na jeden den. V zádveří totiž nebylo nic k jídlu, ani miska s pitím, zato tam úplnou náhodou zůstal mezi materiálem a nářadím kýbl s pískem. Druhý den jsme při příjezdu Tygra u vchodových dveří nenašli. Byl na jejich druhé straně a projednou se cpal naopak zevnitř ven. Na chodbě po něm zbyl jen smrad a v kýblu s pískem potvrzení, že není žádnej blbec a ví, kam s ním.

Klidně bychom si Tygra odvezli domů, aby se přidal k toulavce, která u nás přebývala se svými třemi koťaty, jenže Tygr si vůbec neporozuměl s Prdem. Když byl na stavbě přítomen i Prďoš, museli jsme každého chlupáče zavřít do jiné místnosti.

Chalupa byla hotová a předvánoční čas přinášel první sníh a mráz, ale pro Tygra jsme řešení neměli. Dál vysedával u dveří a čekal, až někdo přijde… Dům si najala belgická firma. Když dorazil belgický pan ředitel s chotí a stěhovákem, u dveří jejich nového bydliště stepoval moravskej kocour a cpal se jim dovnitř. Belgičani měli, stejně jako tehdy my, také 4 kočky, ale naštěstí žádnýho psa, takže Tygra do dveří vpustili a rozšířili svoji kočičí suitu.

Když jsme přijeli kvůli nějaké dodatečné instalaci, nečekal nás promrzlej pruhovanej kocour u dveří, ale poživačně se jako maharádža válel na kožené sedačce, nad miskami plnými kočičích lahůdek a svým jedním okem na nás mžoural s výrazem: „to čumíte jak se mám!“

Čuměli jsme a byli za něj rádi. Pana ředitele sice během měsíce firma vyhodila z funkce i bytu, ale vykrmený a načipovaný Tygr odjel do Belgie se svojí novou smečkou. Jo jo, i jedním okem lze najít tu správnou životní šanci, když jste dostatečně vytrvalí. 🙂