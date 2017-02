Pojem buzerace si každý vykládá podle toho, jak se jej přímo dotýká. Ale antibuzerace? Co si pod tím představit? Můj pohled, jako autora tohoto pojmu je takový. Stát se na všechno vykašle a hodí vinu ze své odpovědnosti na někoho jiného. Z té odpovědnosti, kdy by měl „buzerovat“, tedy vymáhat právo. Uvedu příklad jeden, ale určitě najdete další.

Agenturní zaměstnanci. Kdekdo je využívá a někdo z nich má užitek – agentura a zaměstnavatel, někdo z nich má těžkou hlavu – obec, kde tito lidé přespávají. A stát jen kouká a kouká a nebuzeruje. Koho? No přece ty agentury a ty, kteří provozují takzvané ubytovny. Byl by velký problém, aby při vydávání pracovního povolení musela agentura doložit, že její zaměstnanec bude bydlet v odpovídajícím prostředí, že za něho bude obci odvádět poplatky za komunální odpad, že bude platit příslušnou daň do rozpočtu? Tady by buzerace byla určitě na místě. A také nasazení kontrol strážníků a policie, aby nás opravdu chránila před výstřelky těch agenturně zaměstnaných. A také, aby v případě, že tito lidé přijdou z nějakého důvodu o práci, bylo zajištěno, že se o ně agentura dočasně postará, nebo že ty lidi pošle šupem do místa jejich bydliště. Tedy třeba až na Ukrajinu. Není přece možné, aby se po Plzni potuloval bezdomovec se slovenským pasem.

Jenže místo toho se vymýšlejí zbytečnosti a opravdové buzerace a o takovýchto problémech se jen jedná a jedná a jedná a …

