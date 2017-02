Když jsem se před pár dny seznámil s jedním příběhem, vzpomněl jsem si na jeden tak trochu podobný, ale dnes již docela dávný případ, kdy jeden člověk pozměnil údaje na své neschopence a měl z toho půlroční podmínku. Tahle legrácka je totiž trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny.

Nutno podotknout, že šlo o človíčka nezkušeného a naivního, který si skutečně myslel, že se nic nestane, když si prodlouží neschopenku o týden a dodělá si nějaké opravy v domě, kde bydlel. Přes to vše to skončilo podmínkou.

Kdyby byl policistou, asi by se mu nestalo nic.

Utkvělá představa některých lidí, že nám Policie České republiky pomáhá a chrání nás je totiž mylná. Policie ČR se totiž čím dál tím více profiluje jako banda nevzdělaných ozbrojených individuí, která nejen že neznají svou práci, nerozumí jí, ale navíc se i v zájmu své lenosti a připosranosti nestydí škodit obyčejným lidem.

Krásně se to ukázalo před pár dny, 13. února tohoto roku u Okresního soudu Plzeň – jih (sp. zn. 1T 96/2016 ).

Ve zkratce. Dva policajti zastavili v loňském roce řidiče. Ten nafoukal při kontrole na alkohol více než nulu. V takovém případě je nutno dechovou zkoušku opakovat. Opakovaná zkouška vykázala výrazně jiný výsledek. Tehdy se má provést po chvíli ještě zkouška třetí. Na tu se policajti vykašlali, odebrali řidiči řidičák a zanesli situaci do jejich počítačového systému.

Jejich nadřízený si toho ale všiml a upozornil je, že zapomněli na třetí dechovou zkoušku a že se z toho řidič může „vyvléknout“ a oni dostanou důtku či jiný postih. Mají tedy záznam „uvést na pravou míru.“ A tak ho policajti uvedli na pravou míru, rozuměj, padělali.

Řidiči tak hrozilo, že za odmítnutí dechové zkoušky, kterou neodmítl, ale nebyl k ní uniformovanými individui vůbec vyzván, dostane flastr 20 tisíc a přijde o řidičák minimálně na dva roky.

Jenže pan řidič si potajmu vše nahrál a vyrukoval s tím.

A jak to dopadlo? Podle soudu policajti nespáchali trestný čin a má se to řešit jen kázeňsky. Podle názoru soudu totiž policisté řidiče neznají a není tak možné, že by mu chtěli uškodit. Nebyl tedy splněn jeden z atributů TČ, tedy snaha jinému uškodit. Soud zřejmě myslel prdelí. Není vám z toho trochu na zvracení?

Státní zástupce se odvolal a věc bude řešit Krajský soud, ale pokud by již soud prvního stupně jasně řekl, že tohle policajt nemůže a opálkoval je, třeba jen symbolicky a vysvlékl tak tu pakáž z uniformy, a vedení Policie by se od nich jasně distancovalo, pak by snad mohlo začít platit to „Pomáhat a chránit“ které mají poldové na autech.

Takhle zbývá jediné. S policisty se nebavit, nikdy a v ničem jim nevycházet vstříc a nahrávat si i jejich pozdrav a archivovat. A pokud chcete páchat trestnou činnost, tak se k nim přidejte. Nikoho tím nepřekvapíte a my ostatní alespoň budeme vědět, co od vás můžeme čekat. A připravit se na to.

Více o této cause naleznete například na těchto odkazech:

https://www.novinky.cz/krimi/410786-ridicova-nahravka-usvedcila-policisty-ze-zmanipulovani-dukazu.html

https://www.novinky.cz/krimi/423016-navedl-me-sef-obhajoval-falsovani-dukazu-policejni-zelenac.html

https://www.novinky.cz/krimi/427296-policista-falsoval-zaznamy-jeho-sef-dohlizel.html?sznhp%3Drss

https://www.novinky.cz/krimi/429141-policista-zfalsoval-dukazy-podle-soudu-to-ale-neni-trestne.html

Náhledový obrázek s fotografiemi policistů z tohoto případu, Jana Willa a Aleny Zachové, byl přebrán z webu novinky.cz