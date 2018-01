Jeden můj kamarád řekl, že to hodí Zemanovi. Zděsil jsem se. S úšklebkem dodal, že za trest. Vzpomněl jsem si na to včera při debatě kandidátů na televizní stanici Prima.

Prof. Drahoš není mým kandidátem; v prvním kole jsem volil někoho jiného. Bohužel se do druhého kola nedostal. Nicméně televizní debata mě utvrdila v mém názoru. Totiž v tom, že pokud jsem před pěti lety říkal, že

…si vážím voličů Miloše Zemana, protože jeho volbu považuji za volbu menšího zla. Rozhodně si o nich nemyslím, že jsou méně kultivovaní, méně vzdělaní a méně inteligentní než ti druzí…

tak to již dnes neplatí. Doba se změnila a současní voliči Zemana se nyní tím za co jsem je před pár lety nepokládal stali v plném rozsahu. Minimálně velká většina z nich.

Televizní duel na Primě totiž ukázal něco, co nebylo vyřčeno ani jedním kandidátem. Jejich charaktery. Pokud totiž na jedné straně vidím slušného, byť nejistého a politikou neotřelého Drahoše a na druhé straně demagoga, který s chutí vytrhává slova z konceptu jen aby se zavděčil své skandující klace, je moje volba zcela jasná.

Na konci debaty jsem si vzpomněl na ta kamarádova slova. Že to Zemanovi hodí za trest. Když jsem tam Zemana viděl stát, připomínal mi starého roztřeseného penzistu. Kdyby to nebyl on, možná by mi ho bylo skoro líto.

Pak jsem si ale připomněl jeho fauly, jeho lži a řekl jsem si, že nejlepší trest pro něj bude, když odtáhne zpátky do své nory na Vysočině. A proto půjdu volit i v druhém kole. Drahoše i když to můj šálek kávy rozhodně není.

