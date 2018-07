H-Systémoví squatteři

O soudním rozhodnutí v léta se vlekoucí cause H-Systém, respektive v její občanskoprávní části, jistě četl každý. Nejvyšší soud jasně a zcela logicky rozhodl ve prospěch správce konkurzní podstaty H-Systému.

Lidsky se to možná chápe s obtížemi. Umím pochopit rozhořčení laika, který si může myslet, že jde o nespravedlnost, nicméně pravda je zcela jiná. O to víc jsem pak pobouřen tzv. „pobouřením“ některých populistů z řad politiků. Zcela konsternován pak jsem počinem Milouše Zemana, který chce ohledně předmětné causy jednat s předsedy Ústavního a Nejvyššího soudu.

Je velice dobře známo, že oněch, tuším že 60, rodin nijak nespolupracovalo se soudem a neměli žádné právo tzv. „své domy“ dostavovat. Již minimálně od roku 2008 věděli, že soud jim tuto možnost nepovolil. To, že nehodlali se soudem ani se správcem konkurzní podstaty komunikovat je jen jejich problém. Více můžete najít například zde.

Odbočím.

Jistě znáte řadu případů, kde squatteři obsadili nějakou budovu. Z minulosti známe docela dobře případ centra Klinika. Veřejnost byla pobouřena. „Co si to ty smažky dovolují?“ Pokud se ale na takové případy podíváme optikou lidí z Horoměřic, pak by ti squatteři byli v právu. Vždyť si opuštěný dům nějak vylepšili. Třeba si tam natáhli elektřinu nebo vodu. Jenže ta Klinika, například, nebyla jejich. Stejně jako domy v Horoměřicích. Nenechme se zmást tím, že squatter s dredy a tetováním s cigaretkou v ústech vypadá jinak než squatter v hezkých šatech a výzorem penzisty.

Poškozených v cause H-Systém bylo kolem tisícovky. 60 z nich se rozhodlo, že nebude dbát na stav věci a prostě budou bydlet tam kde chtějí. Budiž, je to jejich rozhodnutí, nicméně za každé rozhodnutí je třeba nést i následky. Ostatní, téměř tisícovka poškozených, se rozhodli jinak. Nejednat protiprávně. A čekají na to, co se podaří konkurznímu správci dát dohromady, aby to mohlo být rozděleno mezi poškozené. Odhadní cena Horoměřických domů je asi 230 milionů korun. Před lety mělo stavební družstvo Svatopluk možnost je odkoupit za 140 milionů. Nabídlo 20.

Pokud se 230 milionů rozdělí mezi tisícovku věřitelů pak je to téměř čtvrt milionu na jednoho. V záseku Petra Smetky to není žádná horentní suma, jenže pokud zvážíme, kolik se toho podařilo zachránit, pak to zase tak málo není. A tak si myslím, že ve svém názoru na těch 60 rodin z Horoměřic nejsem sám. Minimálně se mnou souhlasí soudci, kteří rozhodovali v případu u Nejvyššího soudu a pak, a to je myslím důležitější, ta tisícovka podvedených, kteří sami žádné zákony neporušili.

