Jaký je váš volební tip?

Blíží se volby presidenta ČR a je tu nový web který umožňuje vytvořit anketu. Proč to nevyužít?

Takže jak to vidíte? Co myslíte, kdo to nakonec dá a kdo nedá? Kdo myslíte, že zvítězí při volbě presidenta ČR ve dnech 12. a 13.ledna 2017?

Zkuste anketu vyplnit bez názoru na vlastní volbu. Nejde o to koho budete volit vy, ale o to, kdo to nakonec vyhraje.

Anketu najdete na tomto odkazu (pro hlasování se musíte přihlásit).

Pozn. redakce. Na žádost autora byla diskuze u článku vypnuta a přenesena do diskuzního fóra.

