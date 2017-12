Krátká paměť agenta Bureše

Proti Babišovi se zase všichni spikli. Zaručeně je na něj nějaké to zadání. Tuneláři se ho chtějí zbavit. A nebo…

A nebo je to docela jinak a Babiš se profiluje jako běžný lhář s vcelku standardním přístupem běžného tuneláře.

Že majitel sekty ANO často říká co se mu hodí jsem už psal před více než rokem. Tehdy halasně horoval pro Senát, jeho slovy „protože tam se schvalují zákony které jsou pro nás důležité.“ (více zde – je nutné být přihlášený k Facebooku)

Dva dny na to prohlásil, že je Senát zbytečný. Ono to té jeho sektě v Senátních volbách 2016 nevyšlo.

Dnes, respektive včera, projevil špatnou paměť opět. Policie totiž do Sněmovny dodala žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Podívejme se, co Babiš okamžitě vypotil na svém Facebookovém účtu.

Další žádost policie o vydání k trestnímu stíhání? No jasně, systém nespí, dalo se to čekat. Jsem překvapen tou rychlostí a urputností. Všechny kroky policie včetně dnešního rychlého doručení mě stále přesvědčují, že to je čistě politická kauza. … Každopádně ta rychlost, s jakou po mně jdou, opět jenom dokazuje, jak ohromný strach má korupční systém. Jak moc se mě ten starý systém bojí a jak urputně se mě snaží dostat. Ještě než sestavíme vládu, která by lidem ukázala, že premiér může dělat věci pořádně a ve prospěch lidí.