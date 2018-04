Lakmusový papírek Z.

Asi zklamu ty, kteří se domnívají, že bude řeč o nějakém pokračování seriálu Z Nation. Vážně je to jen shoda. I když teda…

Sobota byla moc zajímavým dnem. Do vlasti se po dlouhé době vrátily, tak jak si to i sám přál, ostatky kardinála Berana. A komunisti měli sjezd. Možná náhoda a možná s námi osud hraje satirickou hru. Ve stejný den, kdy se kardinál vrací domů mají sjezd ti, kteří mu to zakazovali i po jeho smrti.

Milouš Zeman, president, měl ten den na programu návštěvu komunistů. Někdo mu to vyčítá. Říká, že měl být raději mezi těmi, kdo vzdali hold muži, který nezapřel své ideály. Já mu to ale nevyčítám.

Kdyby Zeman nešel ke komunistům na sjezd a byl při návratů ostatků kardinála Berana, považoval bych to z jeho strany za další pokrytectví. Takhle je možno říci, že to dopadlo ve stylu „svůj ke svému.“ A přineslo to jedno poznání.

Někteří říkají, že Zemanův projev na sjezdu komunistů k nim byl kritický. Že si z toho určitě vezmou poučení.

Nevím, jaké poučené si vzali komunisté. V každém případě tu ale nějaké je. Zobrazuje ho to, jak reagoval v rozhovoru na prezidentův projev předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Z dnešního pohledu se na to hledí jako na justiční vraždy. A opakuji: pokud je někdo odsouzený k trestu smrti za názor, je to prostě vražda,…

Pro mne je přednostní, že pan prezident přijel a na sjezdu KSČM projev řekl. Byl to malý krok pro pana prezidenta a velký skok pro KSČM.

Je to tak. Pro komunisty a jejich chápání není kritika kritikou. Pro ně je důležitá legitimizace jejich existence.

Milouš Zeman se tak stal zajímavým lakmusovým papírkem uvažování komunistů. Možná by nebylo od věci poslat ho tam, kam by měli odejít i oni. Protože byla-li jeho návštěva jejich legitimizací, vyvstává otázka i legitimity jeho. Myslím si totiž, že slušní lidé se s komunisty nebaví.

