(Na fotografii německý okupant na ochozu strakonické hradní věže Rumpálu)

A k tomu úryvek z článku historika Josefa Pekaře:

Vzpomínám vypravování, tuším Roseggrova, o chudém dřevorubci, jenž vyprosil si doživotní užívání špatného pozemku od vrchnosti, aby na něm vzdělal si kus pole a vystavěl domek. Pět let plahočil se ve volných chvílích tou prací, sílenou a posvěcovanou jedinou nadějí, nadějí na štěstí dosaženého cíle. Cíle dosáhl, ale v několika nedělích udeřil blesk za noční bořue do jeho domku a zničil jej v požáru do základu. Lidé se sběhli k ohni, ale báli se přiblížiti k nešťastníku, jenž seděl opodál hořící chalupy, dívaje se tupě v oheň, jenž mu vzal najednou všechno. Myslili nejinak, než že v bezmezném bolu svém vykřikne hroznou kletbu proti nebi a vrhne se do plamen. Drvoštěp se konečně vzchopil, šel k ohni, vzal uhel a — zapálil si dýmku.

Druhého dne vyhledal sekyru v popeli, nasadil nové topůrko, nabrousil a — šel znova do práce. Po nedlouhé době stál jeho domek znovu, úctyhodný pomník statečností a vytrvalostí.

Srovnání je snad banální. Jsme zajisté silným a sebevědomým národem. Ale to gesto, plné pohrdání, i ona odhodlanost k další práci byly by také naší odpovědí.

Znáte ty verše:

My věděli, co na nás cestou čeká . . ,

By hrom však bil a mráz nám v kosti vál —

toť jenom česká hudba odevěká

my při ní půjdem k předu dál, jen dál!