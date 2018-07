Nedůvěryhodná vláda s důvěrou

Od minulého týdne máme vládu. Legální. S důvěrou. Horší je to s její legitimitou a nebo důvěryhodností. Ta je, dle mého názoru, nulová.

Nehodlám rekapitulovat tanečky kolem jejího sestavování a ani kolem jednání o důvěře. Toho bylo vyřčeno dost jinde a je to známé asi každému. A přestože to zmiňovat nehodlám, musím říci, že to vše bylo důležité. Ukázalo to pravou tvář strany Hnutí Ano a jejich guru Babiše. Mělo by to trknout každého. Tím myslím zejména každého jejich voliče.

Voliče Ano považuji za užitečné idioty. Ti rozumnější z nich si to již uvědomili a svého hlasu litují. Neslyšel jsem to jen jednou. Jenom doufám, že poslední dny otevřely oči i těm, kterých je asi nejvíce, poněkud prostšího ducha. Kariéristické a podobné ksindly nepočítám. Lidé typu bývalé ministryně spravedlnosti možná ani nechápou která bije.

On to ostatně nechápe ani agent Bureš, kterému nedokázalo docvaknout, proč někdo může demonstrovat proti vládě s komunisty a trávit tím volný čas. Ti lidé nejspíš stát nepovažují za firmu, ale za místo kde žijí a tak nějak myslí na budoucnost. Myslím, že stejně nechápavě Babiš čuměl v listopadu 1989. Stejnou dikci jako on mělo tehdy Rudé právo. Tuhle paralelu u něj docela chápu.

Slyšel jsem názor, že za současnou polokomunistickou vládu mohou i ostatní strany. Měly prý jít s bandou Ano do holportu. Jenže ono to není tak jednoduché jak to vypadá na první pohled.

S Babišovou partou nemůže mít slušný člověk nic společného. Nejde jen o to, že trestně stíhaný premiér je v civilizované zemi něco nemyslitelného. (Marně vzpomínám na doby, kdy Kalvoda, skutečně vystudovaný právník, rezignoval na funkci ministra jen proto, že neoprávněně požíval titul JUDr. A ne Mgr.). Vy byste chtěli mít něco společného s někým, který vás s klidným srdcem hodí přes palubu při prvním náznaku problému? Třeba jako Malou? Nechci se jí zastávat, ta dáma je blbka od pohledu a její vysvětlování problému s diplomovou prací bylo opravdu bližší absolventu nějaké hnojárny než právníkovi, ale mohlo vyznít minimálně důstojněji a ne jako blbý vtip z televizní estrády. Nemyslím, že by Ano nemělo mediální experty, kteří by jí pomohli. Z fleku mě napadá minimálně jeden způsob jak z toho problému vybruslit bez ztráty květiny a to mediální expert nejsem ani náhodou. Jak asi bude jednat s konkurencí, když takto přistupuje ke svým, navíc sakra loajálním, ovečkám?

Účast komunistů ve vládě, ať je nazývána jakkoli, by měla být pro slušného člověka také zcela nepřípustná. To asi není nutno nijak upřesňovat. Minimálně právě slušným lidem.

Tahle vláda nám jasně ukazuje kdo je kdo. Babišovo Ano a socdemáci se tak veřejně vyčlenili ze skupiny slušných lidí. Komunisty do tohoto okruhu nepočítám automaticky.

Nechci tvrdit, že ostatní poslanci, ti kteří nedali vládě důvěru, jsou automaticky beránkové a vzory ctnosti. To ani náhodou. Jen ale pochopili mez za kterou se prostě nechodí. Takové meze má ostatně každá společnost, komunita. Zloději „z povolání“ většinou neokradou invalidu nebo dítě. Slušný pojišťovák nepojišťuje životní či úrazové pojištění v rodině která řeší nějakou tragickou ztrátu. A podobně.

Politici by měli takové hranice mít také. Ti co vstali a řekli „Proti návrhu“ je mají. Ty druhé bychom si měli dobře zapamatovat.

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"