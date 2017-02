Firmy mají stále více zakázek, ale nedostává se jim lidí, kteří by ty zakázky mohli plnit. Hlavně se jedná o odbornější práce. A tak se řeší cizinci, agentury a s tím spojené problémy. Ale neřeší se, proč máme tolik nezaměstnaných, když „Nejsou lidi“.

Universální řešení asi neexistuje, ale určitě je mnoho dílčích, které mají jeden universální problém. Není ochota tyto lidi dostat do pracovního procesu. Bylo by s tím mnoho starostí. Radši jim dáme dávky, případně těm starším dáme delší podporu v nezaměstnanosti. Ale nikoho nenapadne třeba taková drobnost: Vy sháníte lidi, my tu máme tolik a tolik nezaměstnaných, kteří tvrdí, že by pracovat chtěli, ale neumí to, co vy požadujete. Takže my vám je tam pošleme, vy si je zaučíte, tedy rekvalifikujete, a my vám přispějeme na to, že jejich výkon nebude z počátku takový, jako u vyučených či už zaučených. No a v případě, že by se jim nechtělo pracovat, tak je zkrouhneme a rekvalifikaci si tím zaplatí sami. Pokud naopak vy někoho vyučíte a on vám uteče jinam, tak zaplatí náklady na rekvalifikaci buď sám nebo se dohodne s novým zaměstnavatelem. To proto, aby se někdo nemohl na programu jen přiživovat.

Jenže místo toho máme rekvalifikační kursy na práce nepotřebné a pokud by někdo chtěl ten potřebný kurs, musí si jej sám zaplatit. Což se z podpory těžko dává dohromady. A není kdo by tento program žadatelům o zaměstnance nabídl. Ono by to opět chtělo myslet a to přímo na úřadě Marks-Leninském. Samotné Úřady práce s podobnou iniciativou přijít nemohou, na to nemají peníze.

Soudružka Marks-Leninová ale radši bude vymýšlet, co všechno bychom mohli mít zdarma a levně, aniž by věděla, kde na to vzít peníze.