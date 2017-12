Obecný zájem nasrat lidi se daří. Děkujeme.

Koupil jsem si boty.

To máte tak, vyhlédl jsem si hezké botky na jaro. Ne že bych je potřeboval, ale brouzdal jsem tak po e-shopech a vybíral dárky a všiml jsem si hezkých pánských bot. Žádné přehnané zdobení, obchodník se kterým jsem tradičně spokojen a navíc byl slevový pátek. Ten den objednané produkty byly s dvacetiprocentní slevou. Proč je tedy nekoupit. Už jako dítě jsem chtěl vědět co bude pod stromečkem a tak to letos u jednoho balíčku budu vědět stoprocentně.

Při objednávce jsem ale narazil na jeden problém. Doručení má ten obchod pouze za pomoci České pošty.

Něco mi v hloubi duše říkalo, že to není dobré. Osobně jsem služby České pošty nepoužil už řádku let, ale řekl jsem si, že se časem určitě zlepšily. Asi už tušíte, jak to dopadlo. Nezlepšily.

Objednal jsem a čekal.

První dojmy byly dobré. Potvrzení prodejce v emailu, druhý den najednou SMS i email z pošty. Převzali zásilku. No super. Že by se něco zlepšilo?

Třetí den přišla další zpráva. Zase SMS i email. Zásilka je na cestě. Zatím z depa do depa.

A čtvrtý den to tu bylo. V půl desáté ráno pípá SMS a v vzápětí i email. Dnes mi budou doručovat balík.

Sakra. Neprošvihl jsem to? Doručovat se bude mezi 8.00 a 16.00 hod. A zpráva přišla v 9.30. Šel jsem se podívat do schránky. Žádná zpráva o uložení zásilky na poště. Paráda. Neprošvihl jsem to.

Navíc to vyšlo perfektně. Nemám nic na práci, dnes připravuji podklady pro jednoho klienta a pracuji celý den doma. Takže to ani neprošvihnu.

Kolem poledne ale stále nic. Ještě že v tom oznámení je i telefon na doručovatele. Zeptám se jak je na tom s časem a na kdy tak vidí svou návštěvu. Vytočím číslo a nic. Telefon je nedostupný. Zkusil jsem to po hodině. Stále nedostupný. Infolinka České pošty mi sdělila, že musím počkat až vyřídí zákazníky, kteří se dovolali přede mnou.

Balík nedorazil. Zato dorazila z práce moje polovička a nesla mi ze schránky upozornění na balíček uložený na poště. Prý se snažili doručit balíček ale nikdo nebyl doma.

Druhý den jsem si ráno zašel na místně příslušnou poštu. Doručovatel mě prý nezastihl, ale balíček mi rádi vydají. Nejspíš nečekali co následovalo.

Sdělil jsem totiž milé paní, že jsem doma byl. A ukázal jí telefon. Docela jí spadla brada a když se přidaly úšklebky lidí ve frontě, kterým najednou nevadilo, že je trochu zdržuji, tak i začala měnit barvu.

Víte, z domu nevidím na schránku a na zvonek. Ale technika vidí. Čidlo kamery domácího telefonu sepne záznam ve chvíli, kdy se přiblížíte na jeden a půl metru. I s časovým razítkem. Proto jsme mohli vidět, jak krátce po poledni zastavuje pošťácká dodávka, z ní vyskakuje řidič a bez zavření dveří auta vhazuje oznámení o nezastižení adresáta a mizí.

Balík jsem si nepřevzal. Balík do ruky adresát nenosí. Ten nosí pošťák do baráku. V sobotu ho přinesl brigádník. (Sám jsem netušil, že pošta dodává i v sobotu. Asi pro ty co řvou a dělají jim problémy.)

Po dlouhé době jsem použil Českou poštu. A už to zase hezky dlouho neudělám. S jinými poštovními firmami jsem nikdy neměl sebemenší problém. Balíky, dokumenty. Jiní to umí lépe, rychleji a bez problémů. Pošta stále ne.

Myslím že je na čase udělat razantní změnu. Českou poštu kompletně zprivatizovat a nebo třeba i zrušit. Alternativy tu jsou a umí to lépe. České poště jde jen cucání peněz, které nám byly uloupeny státem.

Údajně jde o službu veřejného zájmu. Pokud je tedy ve veřejném zájmu lidi nasrat, pak funguje perfektně.

Na druhou stranu jsem ale rád, že tenhle státní moloch funguje tak jak funguje. Ať jen víc lidí vidí, jaké že služby poskytuje stát. Ostatně, kdo by to jinak dělal, že?

A jaké máte zkušenosti se službami České pošty vy? Zeptal jsem se již minulý týden, ale neupozornil na to. Diskutujte zde.

