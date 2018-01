Pár příjemných volebních postřehů

Po víkendu jsem příjemně překvapen. I když ne zcela spokojen, překvapení jsou to příjemná.

Nejprve první kolo volby presidenta.

Ten komu jsem to hodil sice do druhého kola nepostoupil, nicméně se ukázalo to co je také důležité. Totiž to, že většina voličů chce na Hradě vidět někoho jiného než Zemana. A to je moc dobře.

V kole druhém budu tedy volit nikoli toho, koho bych na Hradě viděl nejraději, ale toho, koho vidím jako méně špatnou volbu. Milouš to rozhodně nebude.

I když nejsem z Trutnovák tak mě i jejich volba potěšila. Dali totiž najevo pseudopolitikovi Hlavatému, že si z nich prostě prdel dělat nemůže. Jistě ten případ znáte. Senátor za sektu ANO se nechal zvolit poslancem a tím přišel o mandát senátora. Tak se poslaneckého mandátu vzdal a znovu kandidoval na senátora. A nevyhrál.

Dělal jsem si kdysi řidičák na kamion. Víte co mě zajímalo jako první, než jsem vůbec zaplatil kurz? Jestli, v případě že bych tu kategorii C+E neudělal, to nějak ovlivní kategorii B a C kterou již mám. Myslím, že kandidování v poslanecké volbě a to jak její výsledek může ovlivnit zastávané místo senátora je kapičku důležitější situace. Vás by to na Hlavatého místě nezajímalo? Byli byste pak překvapeni tak jako on? Také byste reagovali jako kretén?

Tím, jak jsem byl zvolen poslancem a vykroužkován, tak jsem okamžitě ztratil mandát senátora. Volby se konají ne proto, že Hlavatý znova kandiduje a chce obhájit post, ale volby se konají proto, že 4850 voličů Hlavatého vykroužkovalo. […] To byli oni, kdo způsobil to, že teď budou doplňovací volby. Jinak si to nedovedu vysvětlit.

zdroj

Inu příjemná překvapení. Tak jen jak to nakonec dopadne. Co myslíte?

Click here for reuse options!

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"