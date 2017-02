V Hrušovanech nad Jevišovkou je pizzerie. Majitel dostal pokutu. Napsal, že v ní nevaří pro imigranty.

Jenže ono to není tak jednoduché, jak to může na první pohled vypadat.

Ponechme stranou názor na to, jestli je správné někoho neobsloužit a nebo ne. Držme se faktů. Majitel pizzerie uvedené oznámení neprezentoval nikde ve svém podniku. Ne. Nikde nebyly cedule, nikde nebyly zábrany s nápisem „Vypadněte!“ Ba dokonce se ani nestalo, že by personál vyvedl znaveného uprchlíka, který si cestou za bezpečím chtěl pochutnat na dobré italské specialitě.

Nic takového. Majitel to pouze napsal na Facebook.

Poprvé, v roce 2015, dostal majitel za takové sdělení na Facebooku od ČOI pokutu 25 tisíc. Nyní mu napařili 60 protože údajně diskriminuje dál.

„Česká obchodní inspekce se chtěla přesvědčit, zda přijal příslušná opatření a nechová se dál diskriminačně. Nicméně tato kontrola opět skončila s podezřením na porušení zákona. Probíhalo správní řízení, to je nyní ukončeno a čeká se na nabytí právní moci,“ sdělil mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich.

zdroj

Pokud se ČOI řídí při posuzování činnosti obchodníků Facebookovými sděleními, pak jen a pouze dokazuje svou zbytečnost. Ale hlavně to, že pokutování za názor na Facebooku je absurdita a svědčí o jednom. Stát začíná ztrácet soudnost a takové jednání je třeba za každou cenu zastavit.

Pokud totiž bude možné někoho trestat za jeho názor, ke kterému se navíc veřejně hlásí, pak si ti co trestají musí uvědomit jedno. Až to bude proti nim, tak už to nemusí být jen názor na Facebooku.