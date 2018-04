Pojedeme mašinkou

Mám rád slevy. Ne že bych je tedy přímo vyhledával, ale pokud něco potřebuji koupit a vidím, že právě to potřebné je zařazeno do nějaké slevové akce, usnadní mi to volbu. Snažím se slevu získat i při koupi některého dražšího zboží, které se kupuje jen někdy.

Za život jsem už takovým způsobem ušetřil pěkné peníze. Od nákupu bot „v akci“ až třeba po minulé auto, které bylo „z výlohy“ a bylo díky tomu o opravdu významnou částku levnější.

Necítím se kvůli tomu nějak nemorálně. Prostě jsem využil příležitost a obchodník s tím souhlasil. Buď byla jeho akce veřejná a nebo byla součástí jeho nabídky, kterou jsme společně projednali.

Určitě by mi ale vadilo, pokud by mojí slevu měli zaplatit jiní lidé. Prostě bych se cítil blbě.

Takhle blbě by se měli od 10. června cítit senioři nad 65 let a studenti do 26 let. Babišova vláda bez důvěry jim totiž právě od uvedeného data, kdy se mění jízdní řády, odklepla slevu v železniční a autobusové dopravě ve výši 75 procent (viz).

Na odkazu naleznete určitě i vyčíslení nákladů a podobně, jenže ono ve své podstatě nejde o peníze, respektive to, jakou sumu tento krok bude stát. Nemorální by to bylo i kdyby to stálo jedinou korunu.

Slevy jsou hezké a jsou běžným marketingovým tahem. Jak píšu v úvodu, sám je využívám a nečiní mi to problémy. Proč? Protože na slevy, které využiji nikdo nedoplácí. Jak jsem již rekapituloval, někdy je to veřejná sleva a někdy je to sleva na základě oboustranné dohody. Dohodne se ten co kupuje a ten co prodává. Jde o jejich peníze. Třetího k tomu nepotřebují.

Jenže ČD k tomu třetího potřebují. Spoustu třetích lidí, těch, kterým je státem loupeno z jejich peněz a z nich jsou ČD placeny.

Plně souhlasím s názory, že jde jen o populistický tah prozatímní vlády (copyright by Ústavní soud), obyčejné podplácení potenciálních voličů. A byl bych moc rád, kdyby si ti co v budoucnu využijí onu slevu uvědomili, že si vozí prdele i za moje peníze.

Jen se trochu obávám, že jim to nejspíš ani nedojde.

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"