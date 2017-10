Pomáhat a chránit? Co byste nechtěli, kun-y?

Video nad tímto textem jste určitě viděli a nebo, doufám, uvidíte nejpozději v dnešních večerních zprávách v televizi. Věřím že ho ukáže zpravodajství všech televizních kanálů.

Že příslušníci Policie České republiky jsou v mnoha případech horší než ti, před kterými nás mají chránit je jasné a psal jsem o tom často. Že se s nimi slušný člověk nebaví je jasné také čím dál více lidem. A že by se jim měl slušný člověk aktivně bránit snad bude jasné po shlédnutí videa také pár lidem.

To co na něm vidíte je reakce „vysokých policejních důstojníků“ na zablikání řidiče, kterému jejich styl jízdy civilním vozem připadal agresivní. Více si o tom můžete přečíst v článku na tomto odkazu. A nebo třeba na tomto.

Jsem toho názoru, a není to názor ojedinělý ani z řad odborné veřejnosti, že v případě, že by řidič vlastnil zbraň, bylo by její použití v této situaci legální. A myslím, že by si to ti kriplové zasloužili.

Policisté si myslí, že jsou nedotknutelní. Nejsou a je nejvyšší čas jim to ukázat. Stejně jako zloděj, který jde krást, násilník, který jde přepadnout svou oběť, tak i oni musí počítat s tím, že při porušování zákonů mohou přijít k úhoně.

Tohle všechno ale není důvodem, proč píši tento článek. Protože tohle všechno je známé. Bohužel. Důvodem je něco jiného.

Policejní ředitelství se autorovi videa omluvilo. Prý udělají vše pro to, aby se podobná situace neopakovala. Jinak řečeno, dáme jim důtku a zameteme to pod koberec. Proto autor zvažuje další právní kroky. Jeho právník pak na závěr jednoho z výše citovaných článků prosí případné svědky, kteří by si situaci, která se udála na poměrně rušné plzeňské křižovatce natáčeli, aby ho kontaktovali.

Já pak prosím o totéž.

