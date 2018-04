Poněkud narudlá svoboda

Piráti. Pro mnohé symbol svobody. Pro ty kteří se nad věcí zamýšlí jen přebarvení marxističtí zelení.

Wikipedie nám říká, že

Česká pirátská strana (zkráceně i oficiální zkratkou Piráti) je česká politická strana inspirovaná švédskou Pirátskou stranou. Pirátské strany vznikly v mnoha zemích v Evropě i po celém světě jako odpor proti omezování základních občanských práv vlivnými lobbistickými skupinami.

Tito svobodymilovní hoši a dívky nyní navrhli novelu zákona, která se právě projednává ve Sněmovně. Jde o zákon o daňovém řádu a obsahuje velmi podobné „vychytávky“ jako jeho obdoba z pera Ministerstva financí, vedeném Andrejovým poskokem Schillerovou. Tato novela totiž prolamuje mlčenlivost advokátů.

Dobu před listopadem ´89 pamatuji jen jako puberťák, nicméně ze vzpomínání těch, kteří se v oné době věnovali advokacii vím, že řada advokátů považovala svou spolupráci s orgány VB za samozřejmé a sprostý obviněný tak občas dojel na to, že se svému advokátovi svěřil. Jak si dělával legraci otec mého kamaráda, starý zkušený právník. „Nedílnou součástí vyšetřovacího procesu jako takového, je spolupráce právního zástupce jako takového.“

Jako sranda dobrý. Jako skutečnost ovšem otřesné.

Piráti se nám nyní svým návrhem snaží tyto časy vrátit. Jejich návrh, který obsahuje povinnost právních zástupců hlásit takzvané nelegální činnosti jejich klientů je otřesný zásah do vztahu advokáta se svým klientem a zcela popírá principy tohoto vztahu.

Piráty deklarovaný boj proti praní špinavých peněz je pouhá záminka k dalšímu šmírování lidí, v tomto případě v podnikatelské sféře a ukazuje jejich pravou podstatu spočívající v levicovém šmátrání po penězích a svobodách.

Za zmínku stojí i dopis předsedy ČAK poslancům z před včerejška. Můžete ho najít na tomto odkazu. Spolupodepsal ho i bývalý ústavní soudce JUDr et PhDr Stanislav Balík a připojili se i předsedové Notářské komory a Komory daňových poradců.

Piráti ukázali svou marxistickou tvář. Pro mnoho nic nového pod slunce, pro jiné překvapení. Nyní bychom se měli dívat na to, kdo jejich právní paskvil podpoří. A dobře si to pamatovat.

Dneska je to útok do sfér o kterých se většina lidí domnívá, že jsou jim vzdálené a netýkají se jich. Opak je pravdou. Jednou to totiž může být i o tom, že by se mohlo hlásit kdo zdobí okna a kdo se s kým a o čem baví.

