Příručka Československé republiky (4)

ČECHY V ZIMĚ.

Dr. EDUARD BRYNDA, komisař min. financí a jednatel KCST.

Vysočiny a hory Československa dovolují svou růzností lyžařům, začátečníkům i pokročilým, volné pěstování jejich zamilovaného sportu. Vlivem průměrných, ani příliš mírných nebo drsných zim, trvá lyžařská sezóna od počátku prosince do konce jara. Tím se vysvětluje jednak rychlý a mohutný rozvoj zimních sportů v Československu, jednak velký počet horských chat a útulen pro lyžaře-sportovce a luxusně vybavených hotelů pro hosty náročnější.

Tak došlo k utvoření několika přirozených oblastí zimních sportů v horských krajinách, kde sníh se drzí mnohem léně a déle než v rovinách. V Čechách je to zejména oblast Krušných hor, Šumavy, Krkonoš, Orlických hor a částečně i Českomoravská vysočina.

Krušné hory tvoří pohraniční masiv na severozápadě Čech s nejvyšším vrcholem Klínovcem (1244 m). Vždy sjízdná silnice spojuje po hřebenu různá střediska zimních sportů, mezi nimiž nutno uvésti v první řadě města Kraslice a Nejdek, s dostatečným počtem hotelů a krásným okolím. Nejvíce navštěvovaným zůstává však Klínovec nad světoznámým lázeňským místem Jáchymovem. Nedaleko odtud, spojeno s Jáchymovem autobusovou linkou, leží horské městečko Boží Dar (1027 m/m Mírné svahy této oblasti jsou opravdovým lyžařským rájem.

Uveďme ještě Dubí se závodním lyžařským můstkem a Sokolskou chatou a Bouřňák s krásnou chatou Klubu Čs. turistů. Dále křižovatku Červený Kříž s pěkným hotelem a cvičnou loukou, Cinvald, Nakléřov a konečně poslední středisko zemních sportů v Krušných horách. Podmínky spojení s Prahou je výborné. Skoro všechny, chaty jsou vybaveny telefonem a sběrnou.

Šumava. Tento pohraniční řetěz mezi Čechami a Bavorskem možno rozděliti na tři části. Severní část připomíná nám Alpy množstvím sněhu hlavně romantikou svých vrcholků, hlubokými údolími modrými a hustými lesy. Nejvyššími body na České straně je Ostrý 0203 m) a na bavorské straně Javor (1458 m).

Střední část průměrné výše 1200 m s Plechým 1378 m je na sníh, který zde zůstává Vždy do konce května a někdy i ještě déle nejbohatší. Konečně poslední výběžky Šumavy vrcholí Špičákem (1216 m) a Liščí Loukou (1236 m). Celý hřeben šumavský je pro lyžařství jako stvořený. Hluboké lesy chrání sníh před sluncem a větrnými bouřemi. Ovzduší je neobyčejně čisté a rozhled do širokého kraje nádherný (překrásná panorama téměř celých Alp poskytuje výhled zejména s Pancíře, Luzného a Javoru).

Ubytování v blízkosti železničních tratí je dobré a laciné (Česká Kubice, Babylon, Špičák s moderně zařízenými hotely. Pro turisty je zřízena celá řada chat a nocleháren (Železná Půda, horské chaty a útulny na březích jezer). Pobyt mezi pohostinným, lidem je zvláště příjemný. Spojení s Prahou drahou nebo autobusem je dobré.

Krkonoše tvoří na severovýchodě hranice česko-německé a vrcholí Sněžkou (1603 m). Jejich oblá návrší poskytují zimním sportovcům takové terény, jako málokterá země střední Evropy. S vrcholků skýtají nádherné rozhledy jak do Čech, tak do Německa. Sníh objevuje se v Krkonoších již v listopadu a udrží se až do dubna, někdy až do května. To již bývá na horách skvělé počasí a teplota na slunci až 40° umožňuje nabyti rychleji než všude jinde zdravou, bronzovou barvu pleti, dnes tak oblíbenou.

Celé toto území, již bohatě obdařené přírodou, bylo upraveno výbornými, pečlivě značkovanými cestami. Hotely a chaty jsou poměrně blízké, takže lyžař může se svému sportu věnovati docela klidně a s plnou jistotou, že vždycky a v každém případě najde útulek.

Vybudovány byly četné můstky pro skoky, hlavně v Novém Světě, na Černé hoře ve Vysokém nad Jizerou, Rokytnici, Jablonci nad Jizerou, Jilemnici, Janských Lázních, Peci a Špindlerově Mlýně, kde se nalézá též hockeyové hřiště. Všechna tato místa jsou vybavena dobrými hotely a pensiony. Největší střediska s prvotřídními hotely jsou Špindlerův Mlýn a Janské Lázně. Dále možno se též ubytovati v soukromí. Moderní komfort nalezneme i v horských chatách, kterým se říká v Krkonoších boudy, dle bývalých dřevěných salaší, v nichž přebývali pastevci. Dnes jsou to vlastně výborné hotely. Uveďme jen Špindlerovu Dvořačku, Mísečnou, Liščí, Kolínskou, Černou, Sokolskou, Adolfovu, Petrovu, Luční, Martinovku, Labskou, Pražskou, Havlovu a Oseckou, všechny s ústředním topením, teplou a studenou vodou, elektrickým osvětlením a telefonem. Pro skromnější návštěvníky existují útulky zařízené jednodušeji. Autobusové a železniční spojení s Prahou je výborné, takže Krkonoše se staly přímo výletním místem pražským. Z Janských Lázní vede lanová dráha na vrchol Černé hory (1300 m).

Orlické hory tvoří pokračování Krkonoš na jihovýchod. Nejvyšším vrcholkem je Deštná (1114 m). Hřebeny jejich jsou pokryty lesy s nádhernými cvičnými loukami a můstky. Lyžař zde najde příležitost k příjemným i dlouhým túrám. Cesty jsou pečlivě vyznačeny a o pohodlné ubytování postaráno je v chatách, jako na příklad v Masarykově chatě na Šerlichu (1018 m), v Kramářově chatě na Suchém vrchu (1001 m) a v okolních městech Náchodě, Opočnu, Rokytnici, Jablonném nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou, Olešnici, Novém Městě nad Metují. Deštném a j.

Českomoravská vysočina, náhorní planina malé výšky s povlovnými svahy a zalesněnými vrcholky. Pro lyžařství se hodí jižní svah Žďárských hor u Nového Města na Moravě, kde se drží sníh pravidelně v lednu, únoru a březnu.

