Za bývalého režimu jste museli mít v občance razítko zaměstnavatele. Jinak vám hrozilo že vás policajt, tehdy příslušník VB, Veřejné bezpečnosti, sebere za příživu. Tehdy platný trestný čin příživnictví, který tehdejší Trestní zákoník obsahoval, hovořil celkem jasnou řečí.

Již v roce 1956, kdy byl tento trestný čin zaveden, byl definován § 188a tr.z jako

Kdo se živí nekalým způsobem a vyhýbá se poctivé práci, bude potrestán odnětím svobody na tři měsíce až dvě léta.

Později to soudruzi trochu rozvedli a po novele roku 1961 § 203 tr.z obsahoval i výčet špatností.

Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a opatřuje si prostředky k obživě prostitucí, hazardní hrou nebo jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Od roku 1965 si pak novelizovaný Trestní zákoník došlápl na nekalé živly ještě komplexněji, když § 203 nadělil ještě i druhý odstavec.

1) Kdo pokračuje v soustavném vynechávání pracovních směn bez závažného důvodu nebo v předstírání pracovní neschopnosti, ač byl již pro takový čin postižen místním lidovým soudem nebo národním výborem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením. 2) Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a dává se někým vydržovat nebo si prostředky k obživě opatřuje jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

1. červenec roku 1990 pak byl dnem, kdy tento absurdní paragraf z Trestního zákoníku zmizel. A nikdo na něj ani nepomyslel. Až donedávna.

Určitě jste si v médiích všimli, že komunisté navrhují obnovu onoho trestného činu.

Komunisté předložili novelu trestního zákona, ve které chtějí definovat i trestný čin příživnictví. Potrestán by byl ten, kdo se soustavně vyhýbá práci a žije na úkor druhých, potažmo státu. Strana zavedení zákona platícího za minulého režimu odůvodňuje tím, že “reaguje na vážný problém ve společnosti”.

Asi si řeknete, že se zbláznili. Podobně i když mírněji, hovoří i zástupci různých politických stran.

Jenže, ač to možná vypadá divně, tak komunisté svým návrhem jako jediní chtějí nějakým způsobem zamezit neoprávněnému čerpání různých sociálních dávek. A i když se mi to píše velice těžce tak musím souhlasit. Je to paradox, ale komunisti chtějí chránit i moje peníze před jejich zneužitím. I když až poté, co mi je stát pod hrozbou násilí sebral.

Pokud tedy někdo říká, že komunistický návrh je absurdní, jako by říkal, že peníze co nám ukradl stát je možné skutečně prošustrovat jakkoli.

Je tu ovšem řešení, jak žádný nový trestný čin nezavádět a jak zajistit, aby nebyly žádné dávky zneužívány. Jednoduše je všechny jednou provždy zrušit. A zároveň s tím i veškeré odvody na ně. Nejen, že by zaměstnancům v takovém případě skokově vzrostly příjmy, ale zaměstnavatelům by stejně tak klesly mzdové náklady. Navíc by se mohla propustit armáda úředníků, kteří stojí za přerozdělováním peněz, které byly ukradeny jejich majitelům aby proudily do bezedného měšce sociálního přerozdělování a tím by stát ušetřil a tito lidé by si mohli konečně najít práci, která by měla nějaký smysl.

Obávám se ale, že načrtnuté řešení by asi neprošlo. Stát by jednak přišel o možnost podplácet občany kteří si nejčastěji ani neuvědomují, že tyto úplatky jim do jejich peněženek jdou z kradeného. Tu rodičovský příspěvek, tu příspěvek na bydlení, onde na na nový kotel. Z jejich peněz to není. Je to z cizího. Je to vlastně taková obyčejná příživa.

A teď už je jasné, že to komunistům neprojde…