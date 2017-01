Internetem zatřásla kauza Lidl. Dokonce i na těchto stránkách vyšel, mírně hysterický, článek o tom, jak černoši nemají v Evropě místo.

Mohu-li mluvit za sebe, tak mě Lidl docela naštval. Ale vůbec ne nějakým černochem z plakátu.

Ať už chceme a nebo ne, rasistou je každý z nás. Takzvaní bojovníci proti němu jsou spíš frustrovaní tím, že ho kousek nalezli i v sobě. Jenže to tu řešit nechci.

Rasismus každého z nás je jiný. Někdo si v tramvaji raději postojí, než by si sedl vedle černocha či asiata, jiný nepřijme nějakého snědého spoluobčana do své firmy na uvolněné místo, další pak ve spravedlivém hněvu a neutuchající blbosti hýká hrůzou jako autor článku z minulého týdne.

Základem je tu větší, tu menší neznalost a s ní spojený strach z neznámého, který je v lidech někde uvnitř schován. U nás si přidejme několik desetiletí trvající izolaci od vnějšího světa; přervává to v nás pořád, hlavně u těch vyšších ročníků. Božínku na plakátu je bubák. Já dím – no a co?

Jak jsem psal, mě žádný plakát nepohoršil. Ostatně je nečtu a o celé věci jsem se dozvěděl až z médií. Tak nějak mám ale dojem, že právě černoch z plakátu je ten, kdo má práci jako fotomodel, živí se poctivě a neparazituje na žádných dávkách z kradeného. Stejný dojem jsem měl i tehdy, když mého syna měl v ordinaci dětský lékař cikánského původu (zvláštní, nikdy netvrdil že je nějaký rom), kterého si rodiče pacientů nemohli vynachválit. Pokud vím, ordinuje stále a nestíhá.

Prostě v Evropě to tak chodí. Na západ od nás si na to zvykli, my měli čtyřicet let pauzu. Až na výjimky, jako byl třeba spolužák z gymnázia, kterého si „přivezla“ jeho matka z dovolené na Kubě, jste tu černocha moc nepotkali.

Přesto vše co píši výše jsem rasista. Apriorní rasista. Mám prostě k jiným rasám menší důvěru. Nevadí mi. Při osobním styku jsem ale poněkud ostražitější. Často zbytečně, našinec bývá daleko větší svině, jen je hezky běloučkej.

Nemám s plakátem Lidlu problémy. Zato mám problém s reakcí Lidlu, kterou někteří „bojovníci proti rasismu“ tedy ti o kterých se v úvodu také zmiňuji, tak hlasitě opěvují.

První tři věty jsou podle mě OK. Jinými slovy říkají – jsme celoevropská firma a tiskneme to najednou a kvůli poprděncům z tak malého trhu jako je ČR se nepotento. Tak by zněla kulantní slova obchodníka, které musí pochopit každý. Pro náš malý trh se prostě speciální mutace propagačních materiálů většinou nedělají.

Ale co to pokračování? Čím více světa poznám, tím budu tolerantnější? Lidl poněkud zapomíná kým je. Není nějakou zbytečnou učitelkou ještě zbytečnější občanské výchovy. Je obyčejný maloobchodní prodavač. Z mého pohledu je pro mě Lidl na zcela totožné úrovni, jako ta ženská, u které si ráno ve stánku kupuju noviny.

A tak se na závěr musím omluvit. Té paní z trafiky. Za to, že jsem jí srovnal s Lidlem. Není na stejné úrovni ani náhodou. Vždycky mi prodá noviny a cigarety. Občas nabídne třeba nějaký atraktivní doutník či něco podobného. Nikdy se mi ale nesnažila říkat, jak se mám dívat na svět kolem sebe, co je správné a co ne a vůči komu mám a nebo nemám být tolerantní. Asi bych jí slušně řekl, že je kráva.

Jak se mám chovat a jak vidět svět kolem sebe mi nikdo nebude radit. Ani nějací zbyteční učitelé, tupí úředníci a už vůbec ně nějaký hokynář, třeba velký. No a o tom to je.