V knihách historických objevil jsem zajímavé popisy hradů a tvrzí na Šumavě. Pravda, podle neznámého autora je pod pojem Šumava zahrnuto mnohem širší území, to ale umožnilo zařazení právě i hradů a tvrzí z kraje prácheňského. Takže co se píše o hlavním hradě?

Hrad Strakonický náleží k nejrozsáhlejším, v celku dost zachovaným, a co do věku k nejstarším hradům netoliko v Šumavě nýbrž i v celých Čechách. Kdy a od koho založen byl, nelze nám pověděti, a co se týče odvozování jména jeho od straky, jest pouze jen smyšlenkou v způsobu Hájkově. Každým spůsobem založen byl ale velmi záhy, snad jako jiná místa nadotavská (Sušice, Písek a j . ) v té době, když se tu pilně rýžovalo na zlato.

Toto neproniknutelné šero zahaluje dějiny Strakonic až do XIII. st. Tehdáž nalézaly se Strakonice se vším zbožím v držení mocného a přebohatého rodu Bavorů ze Strakonic, kteří vládli téméř celým okolím daleko široko (mimo Strakonice patřily jim také Horaždovice, Sedlice, Blatná atd.) Jména těchto velmožů vyskýtají se velmi zhusta v letopisech českých, neboř zastávali nejvyšší hodnosti v zemi a zúčastnili se činně všech událostí jí se týkajících.

Bavor I. se svou manželkou Dobislavou (dle jiných Bohuslavou) as r. 1243. v zámku svém strakonickém založil konvent rytířského řádu křižovníků sv. Jana (později Rodýzských, nyní Maltézských,) odevzdal jim kostel zámecký sv. Prokopa a nadal je hojnými statky, kteréž darování Přemysl Otakar H. potvrdil r. 1251. Syn a nástupce jeho Bavor II., jenž nastoupiv as r. 1254., bojoval s králem Otakarem II. v slavné bitvě u Kressenbrunu r. 1260. a dostoupil hodnosti nejvyššího maršálka království českého přijal hodnost generálního převora řádu, jemuž přál jako všecken rod jeho až do vymření. Také syn jeho Bavor III., jenž nastoupil r. 1290., byl převorem řádu. On byl jeden z nejpřednějších odpůrců strany rakouské po vyhynutí Přemyslovců po meči, jakož i Albrechtova syna Rudolfa I., i když zvolen byl na království české, uznati nechtěl, pročež král pole proti němu sebral, ale obléhaje ho v Horažďovicích, na ouplavici v ležení zemřel, panovav jen několik měsíců. Týž Bavor Strakonický osadu na levém břehu Otavy na město povýšil. Pan Vilém Bavor ze Strakonic, jenž r. 1318. nastoupil po bratru svém Bavoru III. a r. 1336. bezdětek zemřel, Strakonice se vším zbožím na věčné časy zapsal velkopřevorství řádu sv. Jana, u něhož také od té doby až na naše dny bez přetržení zůstaly přes všechny změny a bouře, které na vlasť naši se shlukly.

Tady se nejen autor tohoto povídání, ale spousta dalších velice mýlí. Opomíjejí totiž ještě další dva členy tohoto slavného rodu, a to Bavora IV., zvaného Bašek a Břeňka. Teprve Břeňkem rod vymírá. A teprve Břeněk se zbavuje strakonického zboží, které přes Vikéře z Jenišovic dostalo se do držení johanitů. Kromě toho městským právem zákupním vybavil Strakonice právě Bašek. O povýšení na město nejsou nikde žádné doklady, k přeměně na město došlo patrně samovolně, protože Bavorové věnovali svou pozornost spíše vlastnímu hradu a sousedním Horažďovicím.

Patnácté století, doba to válek husitských a krále Jiřího bylo pro zámek strakonický nejslavnější dobou. Sídlo velkopřevorů řádu (neboť když r. 1420. rozkacení Taborité byli sbořili konvent v Praze, přenesl se velkopřevor s řádem do pevného hradu Strakonic) bylo přirozeným způsobem pevností protihusitskou a mimo sídla pánů z Rožmberka a z Hradce nejdůležitějším středištěm katolicismu v jižních Čechách. Písek, Tábor, Vodňany a jiná města na blízku, jakož množství drobné šlechty vytrvale stály po straně protivné a tudíž rytířové strakoničtí nejednou tuhé měli postavení.

První velkopřevor, jejž tato bouřlivá doba zastihla, byl pana Oldřicha z Hradce syn, Jindřich (od r. 1400.) Jako celý rod jeho věrně oddán jsa víře katolické, protivoval se novotám. Od krále Zikmunda po smrti Václava IV. jmenován mezi náměstky, kteří pomáhati měli vladařce, ovdovělé královně Žofii, horlivost svou o věc katolickou draze zaplatil; neboť když dne 25. března r. 1420. s panem Petrem Konopišťským ze Šternberka s jinými pány katolickými, usadivšími se právě před tím v Písku na Žižku, s lidem svým z Plzně k Táboru spěchajícího, udeřil, v památné bitvě u vsi Sudoměře (asi 2 hodiny od Strakonic na západ,) kdež Žižka se svým lidem skvěle zvítězil nad „železnými (t. j. obrněnými) pány,“ pan Jindřich z Hradce tak nebezpečně raněn do hlavy, že brzy po tom zemřel.

Z historických dokladů víme, že zranění nebylo do hlavy, ale do palce u nohy, které mělo způsobit snad otravu krve.

Za velkopřevora pana Václava z Michalovic nabyl hrad Strakonický zvláštní historické důležitosti. On zúčastnil se pilně všeho, co ve vlasti se dálo a byl středem, okolo něhož kupila se celá jeho strana. Čeleď jeho pomáhala Tábority porážeti u Lipan, on byl jedním z hlavních podporovatelů Albrechta II., po jehož smrti stal se hejtmanem kraje práchenského. U něho ale ustanovila se také dne 8. února r. 1 449. ona jednota Strakonická, jež jako pozdější jednota zelenohorská smutného došla jména v českých dějinách, postavivši se proti blahodárným záměrům krále Jiřího. Nevole proti pánům té to jednoty, v jejíž čele stál Oldřich z Rožmberka, byla v zemi veliká jakožto proti „ hubitelům vlastního jazyka.“ Dočkav se několika porážek a jsa při tom svědkem stále rostoucí moci a slávy pana Jiříka, zemřel pan Vácslav z Michalovic dne 28. srpna r. 1451 (Za něho veliká část Strakonic dne 25. června r. 1442. lehla popelem; oheň povstal neopatrností chlapců, kteří bavili se střílením.) – Jeho nástupce Jošt z Rožmberka, jenž povýšen byl později na biskupství Vratislavské, ještě do horších nesnází upadl, přistoupiv k jednotě zelenohorské a bojuje proti králi Jiřímu, jehož synem byl poražen; zemřel pak hořem v Nise r. 1467.

Nyní teprvé nastaly klidnější doby na zámku Strakonickém, zvláště za panování nejvyššího mistra pana Jana ze Švamberka od r.1472 – 1507, kdež věkem přemožen postoupil Strakonice synovci a chovanci svém u Janovi z Rožmberka. Zemřel pak r. 1516. a pochován byl v zámeckém kostele v Strakonicích.

K žádosti téhož Jana ze Švamberka vydal král Vladislav II. dne 11. února r. 1472 majestát, že nic ze zboží řádu maltézského nesmí být ani zastaveno ani odcizeno. Jan z Rožmberka Strakonice zdí obehnal, zámek opravil, a zboží řádu v nejlepší pořádek uvedl. Od něho pochází věž kostela zámeckého, nejpěknější zvon atd.

Za Matouše Děpolta Popela z Lobkovic (nastoupil r. 1591) stihlo veliké neštěstí celou vlast českou a také Strakonice bouřemi, jež strhly se za posledních let vlády císaře Rudolfa II., ještě více pak vzbouřením stavů protestantských r. 1618. Zvláště v této válce české Strakonice mnoho utrpěly, neboť tam a v okolí řádilo vojsko Dampierre-ovo, Bucquoy-ovo i Maxmiliánovo. Strakoničtí Huertu před Pískem a Táborem všelijak museli podporovati, proto pomstil se jim Mansfeld, jehož podplukovník Streff dne 13. prosince r. 1619 města i zámku Strakonic se zmocnil. Žoldnéři jeho v Strakonicích drancovali a všeliká násilí prováděli, zejména v kostele zámeckém všechny oltáře a obrazy zničili.

Ve válce švédské zase Švédové, až k Strakonicům se prodravše, jich dobyli a celé okolí pustošili. Občané Strakoničtí dali jim tenkráte na hrozbu jejich, že zámek vypálí a zboří, velikou sumu výplatného, a tak zachráněn byl zámek jedině obětavostí měšťanů.

Zámek strakonický vůbec, ačkoli za, třicetileté války častěji v něm a okolo něho rozléhal se hlomoz válečný, přece v celku veliké škody neutrpěl, a rovněž bez pohromy vyvázl z jiného nebezpečenství, jemuž v Čechách tolik hradů padlo za oběť. Míníme tím rozkaz Ferdinanda III. po válce třicetileté, aby všelijací hradové zbořeni byli, nepochybně by jakoukoli příští vzpouru pánů českých tak učinil nemožnou, kterýžto rozkaz obnoven byl za syna a nástupce jeho Leopolda I. Rozkaz ten to nebezpečný Strakonic se netknul, jelikož v držení vždy věrného řádu se nalézaly. Popis zámku z r. 1668. líčí jej co úplně zachovaný, také Balbín, jenž na cestách svých po Čechách i do Strakonic přišel, vypočítává jej mezi zámky zachovanými a obydlenými, dokládaje že i sám v něm bydlel. Vůbec zdá se, že hrad zachoval se téměř beze změny až do začátku XVIII. st., kdež velký převor, svobodný pán Leopold Dubský z Třebomyslic ( 1714 – 1721) jehož jméno čteme nad hlavní branou z Bezděkova (nynějších „Nových Strakonic“) k zámku vedoucí, dle obyčejného vkusu čili nevkusu doby té přestaviti dal východní část, kdež nachází se nyní t.z. residence, v níž za pobytu svého v Strakonicích sídlívá velký převor. Ve svrchu řečeném popisu zámku Strakonického děje se zmínka o třech věžích, jichž nyní na zámku jest pouze dvé; bez pochyby tedy při tom přestavování zmizela třetí, kteráž, jak se zdá, stála v severovýchodní části. Dalším i všelijakými stavbami a přístavky uvnitř ztrácel se čím dále tím více původní ráz hradu, zvláště když celá strana severní na nynější podobu přestavena, takže z původního hradu zbyla jen strana jižní a západní s památnou věží.

Z knihy „Památné HRADY A TVRZE v Šumavě“ vydané v Klatovech roku 1876 sestavené F.J.Š. (autor neidentifikován)

Pozn. redakce, náhledový obrázek autora Richenza byl získán ze zdroje Wikimedia Commons