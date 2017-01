V knihách historických objevil jsem zajímavé popisy hradů a tvrzí na Šumavě. Pravda, podle neznámého autora je pod pojem Šumava zahrnuto mnohem širší území, to ale umožnilo zařazení právě i hradů a tvrzí z kraje prácheňského. Hrad a zámeček Střela se zdá být dílem Bavorů, ale není to pravda. Autor povídání samozřejmě mnoho ještě nezná.

As na půl cestě z Horaždovic k Strakonicům blíže pěkných Střelo-Hoštic vypíná se po levé straně na nevelkém návrší starobylý, co do stavby nemálo zajímavý hrad Střela.

O poloze má autor velice mlhavé povědomí. Střela totiž leží nedaleko Strakonic, asi tak 3 km, zatímco do Horažďovic je to dobrých 21km.

Založen byl nepochybně od mocných sousedních Bavorů ze Strakonic, kteréž domněnce nenasvědčuje sice tolik, jak Sommer ve své topografii Čech se domnívá, ta okolnost, že páni Bavorové ze Strakonic měli oblouk ve svém erbu a hrad tento také v podobě oblouku jest vystaven, nýbrž spíše to, že, jako většina okolních statků také nepochybně tento jim náležel. Bližšího nelze o původu Střely a prvotních její dějinách na ten čas pověděti.

Kupodivu hrad Střela nemá se strakonickými pány společného zhola nic. Ani pozemky, na kterých byl založen, Bavorům nikdy nepatřily. Naopak patřily rodu pánů ze Střely erbu oslí hlavy. Známý je také jistý Bleh ze Střely. Viz zápis z Desk zemských z roku 1318

(87. Hostis de Porzieczie, camerarius Prachynensis, conqueritur super Bleh de Strziely, quia

quando iuit cum Wenceslao actore de Strakonicz, volens apprehendere vaccam in Kathowicz,

hereditate sua, ibi apprehendimus eam cum omni iure, ibi fuit repulsus a dicta vacca et dedit

sibi CCC plagas liuidas. Camerarius Blasei, terminus sequenti die post Jeronimi.

Hostes z Poříčí, komoří Prácheňský stěžuje si na Bleha ze Střely, že když šel s Václavem původem ze Strakonic, chtěje vzíti v Katovicích v své dědictví krávu podle vnímání práva, byla mu řečená kráva odmítnuta a dostal 300 ran naloženo. Komoří Blažej, den druhý po Jeronýmu.)

V roku 1242 připomíná se jakýsi pán Martin ze Střely. V rozbrojích husitských seděli na Střele pánové Heřman a Jan z Landštejna a na Borotíně a na počátku XVI. st. pánové Švihovští z Risenberka, z nichž Vilém Švihovský z Risenberka r. 1543. zámek Střelu, městečko Katovice, ves Dražejov a j. rytíři Vácslavovi Kraselovskému z Kraselova prodal. Jeho dědička Maria Anna z Kraselova postoupila Střelu s příslušenstvím r. 1547. svému manželu Vácslavovi Leskovci z Leskovce, a tento po r. 1547. Petrovi Boubínskému z Újezda, kterýž zemřel r. 1600. a pochován jest v kostele sv Filipa a Jakuba blízkého městyse Katovic na pravé straně hlavního oltáře. Potomkům Petra Boubínského z Újezda, Pavlovi a Přibíkovi Boubínskému z Újezda, byl statek Střela r. 1622. v pokutě za zpouru skonfiskován, a téhož roku i s Hošticemi*) Jindřichovi Líbštejnskému z Kolovrat puštěn, kterýž statek r. 1654. jezovitské koleji v Klatovech kšaftem odkázal; jezovitům pak připisuje se zřízení nového hradu v nynější jeho podobě, jejž byli si za letní residenci vyvolili. Po zrušení řádu jezovitského r. 1773. dostala se Střela i Hoštice s Zuklínem v administraci státních statků, od níž je konečně r. 1809. koupí získal pan Erasmus Obst za 175.050 zl. Nynějším držitelem obou statků Střely a Hoštic (a mimo to i Volšov u Sušice), jest JUDr. pan Gustav Obst.

*) Na někdejší tvrzi Hoštické (nynější Střelo-Hoštice) seděli v XV. a XVI. st. páni z Kraselova a z Hoštic, od nichž r. 1562. rytířům z Komárova se dostala. Po bělohorské bitvě jsou Hoštice těm to odňaty, a zároveň, jakož již svrchu zmíněno, se Střelou Jindřichovi Libštejnskému z Kolovrat prodány.

Z knihy „Památné HRADY A TVRZE v Šumavě“ vydané v Klatovech roku 1876 sestavené F.J.Š. (autor neidentifikován)