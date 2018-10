Tachometrové plašení

Minulý týden v pátek jsme si mohli přečíst článek autora Bavora V. s názvem Kdo za to může? Takový blábol jsem už dlouho nečetl. (To počítám i onu perlu o mléce ošetřeném UHT, které vydával za pasterizované.) Totálně neprofesionální pohled někoho kdo, jak je pro autora v poslední době obvyklé, čerpá údaje nejspíš z rádia Jerevan a nebo od sousedky od vedle.

Autor nejprve vytváří hypotetický příběh o někom, kdo si koupí prošlou uzeninu s přelepeným datem spotřeby a udělá se mu špatně a po ošetření je popotahován za to, že si koupil prošlou uzeninu. Takovou situaci přirovnává k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, respektive k té části, která postihuje tzv. „stáčení tachometrů.“

Konkrétně:

Jenže takový je postup, pokud si koupíte ojeté auto se stočeným tachometrem. Ne ten, kdo vám ho prodal, ale vy musíte v případě zjištění závady při STK dokázat, že tachometr není stočený, ale jen z nějakého důvodu vyměněný. Jinak vás čeká pokuta a auto bude nezpůsobilé pro provoz. I když mu jinak nic nebude.

Obávám se, že tento blud, přímo lež, již hraničí s poplašnou zprávou.

Protože je lepší se nejprve s něčím seznámit než se to začne kritizovat, podívejme se na to, co je vlastně v zákonu nového. Změna vyplynula s určitého společenského tlaku. Je totiž poměrně známé, že se u nás tachometry dost stáčí. Ono se není ani čemu divit. Řada lidí při koupi ojetého auta považují stav tachometru za něco co zobrazuje kvalitu auta. Je to sice totální hloupost, stav ojetého auta se posuzuje docela jinak, ale většina hlupáků čumí na počítadlo ujetých tachometrů a věří tomu jak perfektní je ta Oktávka po penzistovi, který za 10 let najel jen dvacet tisíc kilometrů. Že se potom diví, že ani nedojedou domů je docela logický následek.

Novelizované znění zákona se přetáčením tachometrů zabývá pouze v jednom z paragrafů, respektive ve dvou, vezmeme-li v úvahu i část sankcí.

Nově tedy v zákonu nalezneme v § 36 v odstavci 4 následující:

(4) Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti. O provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla, protokol, jenž předá provozovateli silničního vozidla. Provozovatel silničního vozidla předá protokol stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole. Tento protokol obsahuje a) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,

b) stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti,

c) datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti a

d) jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.

zdroj

Co se tedy děje nového? Zákon vyžaduje, abyste při zásahu technika, který změní nějakým způsobem stav ujetých kilometrů, dostali o této změně protokol a ten při nejbližší návštěvě STK předložíte. To je vše. Jediná povinnost provozovatele vozidla je prostě s doklady k vozidlu předat papír navíc. To myslím zvládne každý.

Otázkou je, zda může nastat situace popsaná v poplašné zprávě Bavora V. Přirozeně že může. Ovšem pouze v tom případě, že budete naprostý debil.

Při koupi ojetého auta se můžete dostat do situace, že bývalý majitel od poslední technické kontroly změnil stav ujetých kilometrů dolů. Třeba proto aby vás podvedl (na to již dříve myslel například Nejvyšší soud, viz rozhodnutí 8 Tdo 728/2014 ze dne 2.7.2014) a nebo z nějakého jiného důvodu. Dostanete protokol o úpravě a ten po koupi předložíte při evidenční kontrole na kterou při přepisu stejně musíte. Jestli si protokol nevezmete a nebo ho zahodíte, pak je to jen a pouze vaše blbost.

Může ale dojít k situaci, že žádný protokol nedostanete. No a tady je jedna dobrá rada. Zní – i když to zákon nevyžaduje a smlouva o koupi motorového vozidla nemusí být uzavřena písemnou formou, tak písemnou formu používejte a zakomponujte do ní stav počítadla ujetých kilometrů. Pokud by s tím prodávající nesouhlasil, nekupujte. Pamatujte, že v dnešní době není žádné umění koupit auto. Umění je auto prodat. Takže poctivý prodávající nemá důvod s vaším požadavkem nesouhlasit. Je sice pravda, že se třeba stanete podvedeným, ale zase nebudete mít na krku přestupek s tučnou sankcí. To už bude vysvětlovat ten, kdo vás zkoušel natáhnout.

Je bohužel pravda, že ona změna zákona je spíše kosmetická a skutečný problém neřeší. STK evidují při kontrolách stav ujetých kilometrů a „přetočenka“ tak jde poznat, ale jsou cesty, jak to všechno krásně obejít. Evidence stavu počítadel ujetých kilometrů je pouze národní. Podvodník tedy přiveze ojeté auto ze zahraničí, stočí tachometr a pak absolvuje evidenční kontrolu s novým stavem tachometru před první tuzemskou registrací a další léta, pokud se do tachometru nijak nezasáhne, už vše vypadá v naprostém pořádku a je bez problémů. Dalších možností je celá řada.

Pravdou ale je, že to co Bavor V. popisuje ve svém plašení je jen bohapustá lež. Vyvstává tak otázka oblíbená nejen starými latiníky. Cui bono?

