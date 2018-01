Tak zejtra…

Je to tak. Zítra se začne volit nový president. No a protože se k tomu potřebuje vyjádřit prakticky každý, tak si to přece nemůžu nechat ujít.

Nechci nikomu radit, koho volit. Ono je to ostatně těžké. Na jednu stranu. Na druhou stranu to je ale jednoduché – volit kohokoli kromě Zemana. Už to je základ dobré volby, protože ten psychopatický geront, lhář, vulgární, nesnášenlivý a mstivý blázen dělá den ode dne větší ostudu, sobě i nám, dokonce i těm, kdo ho nevolili.

Jenže koho z těch osmi vybrat?

Horáček je prý gambler. To je pozitivní informace, protože jí říkají většinou hňupové, kteří neví o čem mluví. Jenže to byla první volba. Postupem času se objevovali další a ke zvážení je toho najednou víc.

Topolánek? Nezdá se mi nejhorší. Už to že, natruc pohůnkům minulého režimu, kladně hodnotí bratry Mašíny, kteří proti bývalému režimu použili jeho vlastní medicínu a po právu jim patří naše úcta.

Další? Nevím. Snad Fišer? Jako diplomat by mohl být zajímavou změnou. Určitě ne Drahoš. Jeho pozitivní hodnocení Středoevropské univerzity je pro mě nepřekonatelné.

Nebo třeba Hynek?

Těžké, viďte.

Obávám se, že první kolo nerozhodne a bude tu kolo druhé. První kolo je jen takové zahřívací a po jeho vyhodnocení budeme moudřejší. Kandidátů mám víc. Vy asi také. Nyní bude důležité zjistit, kdo z potenciálních vhodných kandidátů má nejvíce šancí. A přirozeně odstavit současnou kremelskou hradní garnituru. Ideálně do… Jak to říkal Milouš? Víte co je to pussy?

