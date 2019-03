Vida, ono to jde

V minulosti jsem se několikrát pozastavoval nad tím, že sportovci požadují státní dotace na své záliby. Tu na provoz, tu na nějaký sportovní počin. Chtějí tak vlastně peníze nejen od těch, které jejich sport zajímá, ale i od těch, kterým je docela jedno jaký sport provozují a třeba ani neví, že takový sport existuje.

Psal jsem o tom jak z pohledu kritiky nešvarů s dotacemi spojených, například zde a nebo s trochou nadsázky tady. Vždy se stejným závěrem – platit to mají ti, které to vážně zajímá. Fanoušci a jiní příznivci. Pokud dotace, tak mají být jen formou nějakého sponzoringu ze strany soukromých osob. Stát to dotovat nemá.

Minulý týden jsem se dozvěděl, že

České ragbistky se dnes zapsaly do historie, když poprvé ovládly Evropský pohár, což je vůbec nejstarší ženská mezinárodní soutěž v ragby. Přitom ještě před sezónou to vypadalo, že se tým rozpadne, protože neměl peníze na provoz. Fanoušci se na ně ale složili a tým se jim odvděčil ziskem prestižní trofeje!

To je zpráva, která mě opravdu potěšila. Ne, že bych byl fanouškem ragby, to ani náhodou. O nějakém Evropském poháru nemám ani potuchy a že máme nějaký ženský reprezentační tým nemám ani páru. Potěšilo mě něco jiného. Totiž to, že neměly peníze a nevykřikovaly, jak je potřebují, ale postaraly se o ně samy. To že je získaly od svých fanoušků je jenom správně. Kdo jiný by měl přispět, než ten koho ragby zajímá a baví. Jak je vidět, takoví lidé jsou a to co tvrdím pořád, že pokud je o něco zájem, vydělá to na sebe, je platné.

Je to dobrá zpráva pro všechny. Pro Brněnskou velkou cenu, pro tělovýchovné jednoty, pro fotbalisty i další sportovce – peníze jsou. Jen musíte dokázat, že je zasloužíte. No a pro stát to je také dobrá zpráva – dotace sportu se mohou klidně zrušit. A ve svém důsledku to je i dobrá zpráva pro kritiky neziskovek. Vždyť mezi deseti nejvíce dotovanými je hned sedm takových, které chtějí peníze na sport (viz info z roku 2016).

No není to dobrá zpráva?

