Tohle může dnes někdo říci. Nové články vyšly již v 11 hodin; měli jsme k tomu malý technický důvod. A jsou krátké. Samé krátké články.

Bude to pravda, ale to, že jsou krátké vůbec neznamená, že by nebyly k věci a zajímavé. Stejně jako fotočlánek v kategorii Autorské tvorby a nebo jednoduchá, ale určitě pro někoho zajímavý recept, který se může pojit k nějaké vzpomínce z dětství.

Takže ano. Jsou tu dnes samé krátké články, ale já si myslím, že si je užijete stejně jako kdyby měly kilometr dlouhý text. Ostatně. Napsat článek s x tisícem slov není žádné umění. Kromě grafomanie. Ty dnešní grafomanské nejsou a v pár slovech určitě potěší, rozšíří obzor a nebo… Cokoli co chcete a potřebujete.

Přeji krásný bílý víkend s magazínem Abeceda. Užijte si ho.