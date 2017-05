Nadpis úvodníku je opravdu jen ryze technický. Nějak se sešly články do rubrik tak, že jsme dali recepty na vršek titulky. Nestáváme se tak receptářem, ale vychází to tak počtem článků v rubrikách, aby bylo optimálně zaplněno místo.

Nejsem meteorolog, ale začíná to vypadat, že by mohlo být zaplněno i místo vyhrazené slunci v tomto ročním období a nadcházející tři volné dny (opět po týdnu, vyšlo to hezky) by mohly být slunečné. Pokud se pletu, tak odpusťte, píšu tyto řádky krátce po půlnoční uzávěrce vydání a vážně netuším, jak bude v době jejich zveřejnění. Přes to vše ale doufám, že ať bude jakkoli, najdete si čas na magazín Abeceda. Myslím, že opět najdete nápady, zajímavosti a i materiál k zamyšlení.

Přeji vám tedy krásný prodloužený víkend. Užijte si ho jak nejlépe můžete a umíte.