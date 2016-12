Co jiného přát? Krásné Vánoce jsou přáním nejlepším. Je to taková trojčlenka, či chcete-li a matematici mi prominou, kolik-chcete-členka. Je to univerzální a při tom asi nejlepší přání. Můžete si pod něj dosadit to co chcete, potřebujete a nebo sami někomu přejete nebo přáváte.

Takže vám, milí čtenáři, přeji krásné nadcházející svátky. Dnes nenapíšu své obligátní, prožité ideálně četbou magazínu Abeceda. Tak nějak tuším, že tento víkend vám přinese o dost důležitější aktivity. Ale pokud v nich naleznete skulinku, doufám že jí strávíte s námi. Není to povinnost. Nemusíte. Už proto, že vám všem přeji ty krásné svátky a dosadit si to té x-členky můžete, ba přímo musíte, cokoli co právě chcete.

Užijte si je.