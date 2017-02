Je pátek, půl deváté ráno, a já se z okna dívám na docela pěknou námrazu. Švestky pod okny ložnice vypadají jako z bílého plastu a upřímně ani moc nechci vidět to co mě čeká před garáží. Tady asi popel nepomůže. Musím se naučit pracovat s SMS jízdenkou.

Vy takový problém možná máte také, ale je tu i jiné řešení. Strávit čas s magazínem Abeceda. Není tu sice tolik článků, že by vydržely až do jara, ale do příjezdu posypového vozu možná ano. Myslím, že se opět povedly, ale to si, jak jistě víte, myslím vždy.

No, nechám se překvapit co mi napoví výsledky měření přístupů. Vy se nechte překvapit jejich obsahem. K tomu všemu vám přeji krásný a možná trochu méně namrzlý, víkend.