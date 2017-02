Dnešní články se opět povedly. Ale není to tak vždy, že se něco povede. Například náš projekt receptáře Vaříme online úspěšný není. Když nás jedna z autorek magazínu Abeceda začala zásobovat povedenými a chutnými kuchařskými recepty, napadl nás právě projekt Vaříme online.

Musím přiznat, že jsme to neodhadli. Recept jako příjemný doplněk magazínu Abeceda je něco jiného než web zaměřený jen na jídlo. A tak zatím co magazín Abeceda žije, tak projekt Vaříme online ani neskomírá. Je prakticky kaput.

Rozhodl jsem proto, že web Vaříme online s koncem letošního února skončí také. Veřejně tak prohlašuji, že má-li o něj někdo zájem, je k dispozici tak jak je. Do konce února. Pak bude kompletně ukončen a smazán.

Dnešní články, jak jsem již napsal, jsou povedené. Přeji vám, ať u nich strávíte příjemný víkend. Užijte si ho