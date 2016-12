K blížícímu se roku 2017 vám, vážení čtenáři i autoři magazínu Abeceda přeji… Zarazil jsem se. Co popřát? Vždyť při Štědrém dni jsem už to nejdůležitější přál. Mrknu na úvodník z minulého týdne a vidím to tu. Kombinace všeho co jen může být možné vsazená do blahopřejné rovnice.

To je tedy období, ten konec roku. Vánoce – jedno přání, Nový rok – další přání. Jak to udělat a neopakovat se?

Víte vy co? Budu se klidně opakovat, protože to nejdůležitější se opakovat nejen, že může, ale myslím, že i musí. Budu přát zdraví a štěstí. Hlavně zdraví, protože zbytek si už dokážete zařídit sami. Mladí časem pochopí, starší chápou.

Do nového roku 2017 vám tedy, vážení čtenáři i vy, neméně vážení autoři magazínu Abeceda přeji hlavně hodně zdraví a také trochu toho štěstí. Ten zbytek je na vás.