Tak to vypadá, že už snad bude hezky. Venku svítí slunce, není a možná to i vydrží, mrazivo a zahrádky se zelenají bez ranní jinovatky.

Jako naschvál pak vidinu slunečného jarního víkendu nedoprovází žádné jeho prodloužení, jak tomu bylo v uplynulých dvou týdnech.

Stejně tak jako posvícení není volno každý den a musíme se s tím nějak vyrovnat. Víte, já si ale nemyslím, že dvoudenní víkend je nějaká katastrofa. Pokud k tomu přidáme to hezké počasí (snad vydrží) tak by to mohl být víkend hezký.

Navíc, pokud se počasí zkazí, můžete volný čas strávit četbou dnešních článků magazínu Abeceda. Což ostatně můžete i tak. Dnešní dávka za to rozhodně stojí.

Přeji vám tedy krásný (nejen) víkend. AŤ vám v něm vydrží nejen to hezké počasí.