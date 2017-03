Možná mi dnes někdo připomene co jsem psal v úvodnících za začátku existence magazínu Abeceda. Že chci být, pokud možno, neutrální. A najednou na webu vidíte symbolickou vlajku pro Tibet, která se dnešní den spíše vyvěšuje na okna či jiná místa. Má to svůj důvod.

Minulý týden jsem psal o článku, který není nový a který plánujeme dnes zveřejnit. Ano, je to článek sinologa, pana Slobodníka, přebraný se svolením webu tibetania.sk.

Myslím si, že článek, který pan Slobodník rozebírá, zaplnil velkou část webového prostoru a byl nekriticky přijímán nejen obecnou veřejností, ale i některými politiky. Důležité je to slovo „nekriticky.“ Vidím proto jen jako správné, aby i hlas kritický dostal místo. Proto jsem upozornění na tento článek nejen přivítal, ale vyslechl i návrhu, že by bylo dobré získat práva k jeho zveřejnění. Shodou šťastných okolností tak v magazínu Abeceda vychází právě v den kdy se to více než hodí.

Nechci vám nikomu nutit který názor je ten správný. K tomu musí čtenář dojít sám. My jsme měli možnost pročíst si ho dost důkladně. Debatovat o něm. Výsledek můžete vidět sami. Je jím ona malá vlaječka Tibetu, který bude na webu viset po celý dnešní den. Nejen já si totiž myslím, že je to symbolické minimum, které můžeme udělat a o kterém si myslíme, že je správné.

Přeji vám všem krásný víkend. Jak jinak než s magazínem Abeceda.