Je to neskutečná náhoda. Nikdy by mě nenapadlo, že na dnešní den to vyjde tak, že bude neděle a vyjde čas na můj nedělník. Ani v době, kdy jsme se tak nějak k nedělníkům dostali jsem nepomyslel na to, co si budeme dnešní neděli připomínat.

Sté výročí vzniku Československé republiky je výročí které je dobré si připomínat, byť zrovna já se k tomu necítím právě nejpovolanějším. Vždyť většinu svého faktického i produktivního života jsem v ní ani neprožil. Od roku 1993 to je Česká republika, nástupnický stát ČSR, tak co bych měl psát právě já. Ale přesto něco napíšu. Jen pár vět, které vás nezdrží.

Myslím si, že je úplně jedno, jestli je to Československo a nebo Česko. Tak i tak jsme dali dostatečně najevo, že umíme, někdy více a někdy méně, držet pohromadě, jít za svými cíli a zvládat to celkem v pohodě. I když se u toho hádáme, škorpíme a nadáváme si. Když šlo do tuhého, dokázali jsme táhnout za jeden provaz. A přestože to pro stát vypadá asi jako hodně málo, tak si myslím, že to fungovalo. Doufejme, že to tak bude fungovat i v budoucnu. Nejméně dalších sto let.

Tak všechno nejlepší.

