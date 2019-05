Šestnáct set. Také přemýšlíte jak jsem k tomu číslu došel? Řeknu vám, že úplnou náhodou. Nejde ani o číslo popisné domu na Pensylvánské ulici ve Washingtonu a ani o model vozu Lada, oblíbený za minulého režimu. Jde o něco, čeho jsem si všiml úplnou náhodou, když jsem se dnes chystal psát tento nedělník. Jde o nedělník minulý. O jeho pořadové číslo.

Minulý týden byl totiž nedělník šestnáctistým článkem za existenci magazínu Abeceda.

Nemám rád oslavy, výročí a jubilea. Nicméně tohle číslo je hezké a potěšující. Je to ukázka práce našich autorů. Můžeme s nimi souhlasit i nesouhlasit, jejich myšlenky nám mohou něco dát a nebo také ne, ale to číslo říká že, ať už se to někomu líbí a nebo ne, stále nám mají co říci. A to je dobře.

Déle vás již nezdržím. Je konečně hezké nedělní odpoledne a myslí, že většina z vás asi namíří spíš na procházku do přírody než k monitoru počítače, takže si to příjemné nedělní odpoledne užijte. Stejně jako nadcházející týden, do kterého vám přeji hodně pohody, úspěchů a i toho sluníčka.

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."