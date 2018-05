A zase to GDPR

O GDPR jsme tu měli dva články. Nehodlám je hodnotit, toho jsem dalek, ale i my se musíme na GDPR nějak připravit.

Není toho mnoho, protože tato pravidla splňujeme a tam, kde by to bylo jen tak tak uděláme změny. Ale i to málo se musí do 25. května udělat.

Obecně vzato aplikace která pohání magazín Abeceda vaše osobní data nesbírá. Diskuze pod články není součástí scriptu magazínu a je poskytována externím dodavatelem a tak se na nás tato část nevztahuje.

Něco jiného je možnost napsat nám za pomoci komunikačního systému magazínu Abeceda. Ten poctivě sbírá a archivuje nejen zprávy, ale i emaily a IP adresy. Proto ho v průběhu nadcházejícího týdne zrušíme a nevratně smažeme nejen historii zpráv, ale i data uložená ze zpráv minulých a nahradíme ho jednoduchým poštovním formulářem, který umí jediné – odeslat vaší zprávu a ihned vše zapomenout.

Někdo může namítnout, že systém na kterém magazín Abeceda běží určitě uchovává údaje o autorech. Bude mít pravdu. Jenže ta jsou uchovávána na základě toho, abychom dostáli, slovy právníka, jinému zákonu než obecně závaznému předpisu. Údaje autorů jsou totiž uchovávána proto, abychom mohli dodržet zákon autorský.

No a to je pro dnešek vše. Je vidět, že pokud jsme dělali dříve věci tak jak se dělat mají, je současná změna všechno jiné než razantní a nákladná.

Přeji vám krásný týden, ideálně stejně pohodový, jako ho budeme mít my.

