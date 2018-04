Alternativ press

Předminulý týden jsem v nedělníku ukazoval obrázek a žádal o radu. Přišla jedna spolu s jednou připomínkou.

Připomínku k zobrazování počítadla v diskuzích jsem zodpověděl minulý týden. S tím nic nenaděláme. Provozovatel diskuzního systému, jak jsem již psal, o problému ví a řeší ho. Uznávám, že to ještě nemají, ale stejně tak uznávám, že je určitě rozdíl v ladění třeba magazínu Abeceda, kde je v jednu chvíli najednou aktivních pár desítek lidí a v systému, kde je naráz aktivních pár desítek milionů lidí a jede v několika časových pásmech najednou. To asi žádná legrace není a tak mám trpělivost. Měnit systém nechceme. Abeceda není výdělečný projekt a příjem má jen ze zobrazovaných reklam. To pokryje provoz a možná i lahvinku na oslavu výročí provozu, ale tím to končí. Například zakomponování jedné z povinností GDPR, o které se zde již psalo, je přesné logování diskuze, pseudoanonymizace jejích dat a možnost tzv. zapomenutí uživatele; to je v tuto chvíli pro nás technicky nerealizovatelné. Část historie by se totiž musela smazat. Disqus pracuje na tom, aby byly podmínky GDPR splněny a tak to necháme prozatím na nich. Konec konců stejně postupují i velké zpravodajské portály, které tento sytém také využívají a nejspíš dobře vědí proč.

Komentář který byl radou pak doporučoval vybírat ze zahraničních publikací. Rozhodně inspirace zajímavá. Ale co my víme, kterým jazykem naši čtenáři vládnou lépe. Německy, anglicky, rusky a nebo třeba polsky? Nevíme. A upřímně, zjišťovat to ani nechceme, protože do toho nikomu nic není. Jak by se vám líbil třeba takový dotazník. Asi byste nám ho hodili na hlavu.

Tak jsme to udělali jinak. To co jste mohli vidět na obrázku první verze webu jsme v základu nechali. Trochu jsme to upravili, rozšířili a testovací provoz nás uspokojil.

Web aktuálně sbírá data z Twitteru, RSS kanálů webů a z WordPressových blogů. Přidali jsme i YouTube. Prozatím najdete hezky spolu ty, které jinde společně nenajdete. A může to být nejen z výše uvedených kanálů. Umíme i další. Ty naleznete, pokud nám budete chtít sami nějaký kanál doporučit ke sledování. S tím ostatně počítáme.

Nedokážeme pokrýt vše. Ani nevíme co čtenáře nejvíc zajímá a nebo zaujme v budoucnu. Proto je skoro na každé stránce výzva k návrhu zdroje informací ke sledování. Ať si čtenář určí sám co chce číst. Myslíme si totiž, že to je ten správný přehled. Ne nacpat čtenáři to co chceme my, ale zprostředkovat mu to co chce on. Aby to nemusel hledat, ukládat v záložkách a nebo si tím zaplevelovat emailovou schránku odebíranými aktualitami. My to shromáždíme za něj. Že tam jsou i jiné věci, které zajímají jiné lidi? Myslím, že to není chyba, ale právě naopak. Říká se, že někdo holky a jiný vdolky. Proč tedy neochutnat i něco jiného. Klikat se na to nemusí.

Rád vás tedy přivítám na doméně alternativ.press. Pokud nám tam napíšete nějaké tipy, tak to bude ještě lepší.

Užijte si nadcházející týden který, jak doufám, bude perfektní.

