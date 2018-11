Buďte v pohodě

Vždy se snažím, pokud to trochu jde, psát nedělník v tu neděli kdy má vyjít. Dnes jsem nestíhal a tak jsem se k němu dostal až na večer. Myslel jsem, že kvůli tomu budu ve stresu, ale nebyl jsem. Naučil jsem se být v pohodě a usmívat na na své okolí.

Zkuste to taky, stejně jako v přiložené písničce. Možná budete pro své okolí za mírného blázna, ale ruku na srdce, nestojí to za to? Být v pohodě?

No a právě to vám přeju do příštího týdne. Užijte si ho. V klidu, v pohodě a s úsměvem.

