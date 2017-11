Co takhle třeba… Poradíte?

V poslední době přemýšlím o nějakém oživení. Co takhle k magazínu Abeceda něco přidat? Obchod, stránku čistě s diskuzemi, herní podkategorii? Prostě nějaký bonus navíc. Zdarma, pochopitelně.

Nápadů je spousta, způsobů realizace také. Jen rozhodnout se je těžké.

Zajímavý se jeví například obchod s upomínkovými předměty. Na druhou stranu tu ale velkou roli hraje sebekritika. Opravdu si příliš nemyslím, že chcete houfně chodit v tričkách a nebo mikinách s nápisem Abeceda magazín. Možná ještě tak čepice…

Hry? Naroubovat na nějakou hru naše logo? No, šlo by to. Ale co z toho. Dost pochybuji, že čtenáři našeho webu „paří“ hry.

Diskuzní platforma se mi jeví asi tak nejzajímavější. Ale upřímně – bez rady si příliš nevím rady.

Říká se „Hlas lidu, hlas boží.“ Tak prosím poraďte. Díky.

Přeji vám krásný nadcházející týden. Těm co napíší nějaký nápad do diskuze ho pak nepřeji jen krásný. Těm ho přeji překrásný.

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."