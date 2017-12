Tak se to nějak sešlo a letos vám přicházím do vašich počítačů zrovna dneska. 24. prosince. Chce se mi napsat, že to je teda nadělení. Zase náhoda…

Přemýšlel jsem a nenapadá mě nikdo koho znám, kdo by, alespoň trošku, jen malinko, dnešek nějak neslavil. Fakt ne. Ale každý slaví trochu jinak. Po svém.

Někdo nakoupí hromadu dárků, mnohdy nesmyslných, zbytečných a v některých případech jen proto, aby je nakoupil. K tomu hromady jídla, cukroví, pochutin a nápojů. Jiný dárky třeba vyrobí a večeři připraví tradičně skromnou. Nebo relativně skromnou. A další třeba našetřil na pár kusů ryby a dárky dává jen ústní. Možná jsou cennější než nové auto.

Myslím že ten výčet není ani úplný a ni důležitý. Možnosti každého jsou jiné. Navíc v tomto směru nejsou důležité. Důležité je nezapomenout.

Někdy zapomínáme až až. Ale Štědrý den a svátky těchto dní bychom si připomínat měli. Protože si tím připomínáme to, kým jsme a odkud jsme. Vůbec při tom není důležité kolik a jaké dárky někomu dáme a ani to jak bohatý bude náš stůl. Důležité je něco jiného.

Myslím že správně to před pár dny napsal jeden z našich autorů. Nechci citovat či vykrádat jeho přání, ale souhlasím s ním. Je to o myšlence.

Přeji vám všem, vážení čtenáři, to co občas přeji přátelům a blízkým. Je to takové jednoduché přání, ale já myslím, že v jeho jednoduchosti je i jeho univerzálnost.

Přeji vám cokoli chcete.

Petr Stočes

editor

