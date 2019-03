Dnes od redakce

Dnešní nedělník nepíše editor. Marodí a není ani poblíž internetu. Jen z té chalupy zavolal, ať se prý snažíme. No a my to děláme a i když to vypadá, že v jeho nepřítomnosti platí to staré a fungující rčení o nepřítomné kočce jako důvodu myší zábavy, není tomu tak.

Příští týden dokončíme celý systém aktualizací a s tím souvisí i upozornění autorům. Pokud budete vkládat článek, může se stát, že se neuloží a budete muset začít od znovu. Ale víme jak na to. Máme připravený jeden článek, je sice od inzerenta, který si ho objednal, ale má dvě pozitiva. Jedním z nich je bezesporu informační hodnota a hlavně to pro vás bude znamení, že je aktualizační postup konečně dokončen.

No a bychom nezapomněli, přejeme krásný nadcházející týden. Užijte si ho.

Redakce





Magazín abeceda si klade za úkol umožnit publikovat i neznámým autorům. Chceme být prostorem pro ty, kteří jsou slyšet až na konci.