Do Chorvatska

Díky za soucit při mé nemoci minulý týden. Ještě posmrkávám, ale jinak to ujde.

Mimochodem, chystáte se na dovolenou? Spousta lidí ano, někteří již vyrazili a hodně oblíbené je Chorvatsko. Nikdy jsem tu oblibu moc nechápal. Ve středomořském regionu jsou určitě destinace, kde to není hlava na hlavě, kde se před sezónou nezvednou ceny a kde nemáme pověst králů masových konzerv a smažených řízků, ale budiž. Každého asi baví něco jiného.

Mám pár známých, kteří si Chorvatsko oblíbili. Jsou to takové tři skupiny. Jedni sbalí do auta věci do kempu a vyrazí. V kempu si lebedí na přecpané pláži, přecpaných sportovištích a vaří si na plynovém vařiči a nebo v místní společné kuchyňce. Jsou ale u moře. V Chorvatsku.

Ti druzí jsou taková „lepší“ kategorie. Jedou a nebo letí a bydlí v hotelu. Polopenze a nebo all inclusiv. Při návratu sice občas nadávají na kuchyni, ale na druhou stranu se občas pochlubí jak se vyplatí švédský stůl při přípravě svačinky na pláž.

Pak je tu třetí skupina. Katalog, který si před dovolenou prochází ty první dvě skupiny většinou odradí tím, že jsou v něm za týden ceny jež občas převyšují padesát i vice tisícovek. Bez dopravy. Jenže ona je to cena za pronájem celé, většinou nějak exkluzivní nebo jinak zajímavé nemovitosti. Na pláži, v horách, na ostrově a nebo stranou turistického ruchu. Pro šest nebo klidně i osm osob. Musíte se prostě domluvit s přáteli. Složit se. Sami si vymyslet program.

Nechci určovat, která varianta je lepší a kterou máte využít. Můžu hodnotit jen sám za sebe a protože jsem jednu takovou dovolenou absolvoval, tak zodpovědně říkám, že to v tom Chorvatsku není zase tak zlé. Cenově to vycházelo asi tak nastejno s ostatními variantami a mělo to pár výhod. Nikdo nám nic neurčoval a i když se zatáhlo, tak byla super parta.

Možná uhodnete, která to byla varianta a to, proč bývá často už někdy v únoru obsazen zbytek roku. Tak mě při té nedělní úvaze napadlo něco, co ani s dovolenou nesouvisí. Je to ale možná důležitější než celé Chorvatsko, moře a dovolená. Totiž to, že když se sejde dobrá parta, tak vůbec nezáleží na tom kdo je kdo, kolik je komu let a kde se ta parta vlastně sejde.

No a takovou pohodu a dobré lidi kolem sebe vám přeju nejen pro příští týden, ale tak nějak obecně.

Poznámka na závěr. Uhodnete, co je na snímku, který tento nedělník provází?

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."