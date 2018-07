Minulý týden jsem psal o tom, že by bylo prima, kdybyste nám posílali fotky z dovolené a my je v průběhu září zveřejnili. Připravili jsme pro tuto příležitost i web, jehož prostřednictvím nám můžete fotky poslat. Myslím, že to za to stojí.

Dnes se fotí hodně. Mobilní telefony díky svému technologickému vývoji dávají možnost vytvoření kvalitní fotografie téměř každému. Už není nutné mít drahý fotoaparát, vybavenou temnou komoru a znalosti malého chemika. Jak říká jeden můj známý, dneska fotí, s odpuštěním, kdo má do prxxx díru. Hlavně fenomén selfie.

Jenže ono to nemusí být jen o těch „selfíčkách.“ Znám řadu lidí, kteří selfie nefotí. Nefotí ani ty snímky, které mnozí známe z dětství. Máma a táta na pláži. Naše rodinka před jezerem Balaton. My v kempu. A další.

Místo toho fotí neopakovatelné pohledy třeba na les, pohoří, z rozhledny, z lodě na břeh a z břehu na loď. Jde to. Troufnu si říci, že to určitě dá divákovi víc, než selfie „Já a loď,“ nebo „Já a moře.“ Předpokládám totiž, že divák tak trochu tuší, že autor snímku na místě asi byl. Když to vyfotil.

Právě pro tu neopakovatelnost si myslím, že ta možnost sdílet fotky s ostatními má své místo, svůj účel.

Tak foťte. Stojí to za to. A posílejte fotky. Nemusí být letošní. Stačí, když diváky v září potěší. Možná i inspirují. To ale záleží na každém individuálně.

Přeji vám krásný nadcházející týden.

