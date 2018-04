Funguje to

Minulý týden a i pár před ním jsem psal o projektu AlternativPress. Nedá mi to zmínit ho ještě jednou. Funguje. A překvapivě dobře. Když ho jsme porovnali se začátky magazínu Abeceda, tak jeho nástup je téměř o 300% razantnější než u Abecedy. Jasně, je to jen číslo ze statistik Google, ale potěší. Asi je to skutečně něco, co je užitečné. Doufám.

Během týdne nám přišlo několik tipů na nové zdroje. Tedy ony přišly tři, ale vezmu-li v úvahu, že jediná propagace byla v mém nedělníku, nevidím to zle. Zauvažujeme určitě o nějaké další promoakci.

V tuto chvíli můžete vidět v horním menu magazínu i odkaz na AlternativPress (díky za tip z komentářů). Dejte o něm vědět přátelům a známým. A posílejte tipy na zajímavé zdroje.

Přemýšlíme o tom, že bychom do části WordPress.com vložili mezi zdroje i blogy našich autorů, pokud mají a uvádějí svůj blog v tomto systému. Možná by to nebyl špatný nápad. Je třeba si to nechat projít hlavou, takže uvidíme.

No a to je pro dnešek vše. Určitě máte spoustu práce na zahrádkách, u bazénu a nebo na cyklostezkách. Tak si to krásné počasí užijte. Stejně jako celý nadcházející pracovní týden. Zbude-li čas, pak s ideálně s magazínem Abeceda a přehledy na AlternativPress.

Click here for reuse options!

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."