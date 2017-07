Funguje to

Dnes píšu trochu dřív. Dokud není takové horko, znáte to.

Nevím, jestli k názvu dát otazník, vykřičník a nebo nic. Míním tím dva týdny používaný systém možností republikace článků. Na to je doba použití příliš krátká. Protože to ale funguje jinde, je možno míti za to, že to funguje i u nás. Ostatně pozitivní ohlas nejsou jen kladný komentář u nedělníku, který použití onoho systému oznamoval.

Fungují i jiné věci.

Nový vzhled funguje také. Statistiky pohybu čtenářů ukazují, že hledání článku ke čtení je nyní rychlejší a podle všeho i jednodušší.

Já si myslím, že rozumným rozhodnutím bylo i denní publikování nových článků. Je to takové „akčnější.“ Opět je na posouzení krátká doba. Šest týdnů pro porovnání se statistikou více než dvou let, které magazín Abeceda vychází je krátká, ale po odstávce spojené s rekonstrukcí vzhledu a funkcí se návštěvnost opět dostává na původní úroveň. Navíc je ale její křivka více ustálená. Zmizely páteční a víkendové nárazy.

Takže si říkám, že některé novinky fungují. Doufám, že neusneme na vavřínech. Možná i proto, že usnout na vavřínech nemusí být to nejlepší. Z jiného úhlu pohledu to je totiž bobkový list. A ten doma dáváme pod svíčkovou.

Přeji vám všem krásný nadcházející pracovní víkend. Prý by neměl být zase tak parný jako byl ten uplynulý. Pokud to funguje i u meteorologů.

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."