Když se daří, aneb co tak nějaké ty peníze?

Vždy když se podaří dotáhnout nějaký projekt do konce, jehož výsledkem je fungující… něco, je jedno o co se jedná, zda o stroj, aplikaci, službu či cokoli jiného, mám takovou podivnou radost. Je to radost spojená s určitým smutkem, že už je hotovo. Možná to znáte sami. Je to to potěšení z práce, které je najednou dosažení cíle tak nějak završeno a dál už nepokračuje. Slyšel jsem dokonce, že je to něco jako jakýsi pracovně-tvůrčí orgasmus. Něco na tom asi bude.

Podařilo se nám tento týden dotáhnout do konce přípravu diskuzního fóra Abeceda Club. Je odzkoušené a podle všeho funkční v mezích potřeb. Ještě se musí odladit některé detaily, které je možné ladit jen za provozu. Upřímně – mám z toho radost.

Nemalou radost mám i z toho, že má již první uživatele. Ano, je jich teprve osm a to počítám i tři členy – zakladatele, jak je nazývá terminologie diskuzních fór. Jenže jde o číslo, které vzniklo za pár dní a navíc, stejně jako je tomu u magazínu Abeceda, bez jakékoli placené reklamy někde na internetu. A to je problém se kterým bych rád požádal o radu.

Ti z vás, kteří se teď zděsili, že chci aby někde na webu viselo číslo účtu se děsí zbytečně. Tzv. „somrovací“ vývěsky vážně nechci na stránky magazínu Abeceda věšet. Přemýšlím spíš o tom, že o magazínu Abeceda dáme vědět. Zaplacením nějaké menší reklamy. Ale nemohu se rozhodnout.

V téhle souvislosti mě tak trochu inspiroval nápad jednoho z našich autorů, využít funkce diskuzního fóra k anketě. Tato funkce, defaultně zabudovaná do systémů diskuzních fór, dává jejich uživatelům možnost lehce a bez nároků na znalosti programování, vytvořit anketu. Po vytvoření funguje automaticky bez potřeby dalšího nastavování. Systém se postará o vše od hlídání falešných hlasů po ukončení a vyhodnocení. Včetně přísné anonymity. Kdo jak hlasoval je zašifrováno v databázi a není možné to běžnými prostředky přečíst.

Je to perfektní oživení a já věřím, že nezůstane jen u té jedné, byť aktuální, ankety.

Takže s čím to chci poradit?

Poraďte, zda máme po téměř třech letech provozu zveřejnit nějakou reklamu na magazín Abeceda. Rád poznám váš názor. Už proto, že si myslím, že znát názor čtenáře je důležité. Pro autory i pro editora. Ono se ne nadarmo říká, že „hlas lidu – hlas boží“ (ne-ateisté prominou).

Můj dotaz položený formou ankety naleznete na tomto odkazu. Z toho důvodu není u tohoto nedělníku otevřena diskuze. Napište mi co si myslíte v Abeceda Clubu a volte v anketě. Bude aktivní 7 dní. Příští nedělník napíšu až po jejím ukončení.

Určitě nezapomeňte na to, že i vy můžete na naší nové stránce Abeceda Club rozpoutat více či méně vášnivou diskuzi. Stačí se jen registrovat, začít téma, upozornit na něj své známé a pak jen sledovat co to udělá. Ne vždy to je revoluce. Jenže pokud to nezkusíte, tak nemůžete vědět…

Přeji vám všem krásný nadcházející týden. Prý bude na sněhu. Tak to abychom si připravili holínky do bláta.

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."