Klídek a s úsměvem

Blbnete s nadcházejícími svátky? Stresujete se a honíte se, protože musíte ještě tohle, támhle a tamto? Taky jsem to tak prožíval, ale už ne. Zkuste se zeptat, co je důležité.

To, jestli budete mít ten největší stromek, nejkvalitnější dárky, tu správnou rybu a perfektní bramborový salát k ní? A máte uklizeno? Ozdobený stromeček? I ten na zahradě? A co cukroví? Je jich ten správný počet druhů? Nespálilo se? Máte i to co se jím chlubíte kolegům v práci? A dárky? Bude se ten dárek hodit? Je praktický? A je to ten co si oslavenec přeje a těší se na něj?

Mám pro vás radu. Věřte že funguje. Hoďte ty problémy za hlavu. Kašlete na ně a buďte v klidu.

Pohoda, protože nic z toho co jsem vypsal výše není ani trochu podstatné.

Stromek? Proč? Chcete ho pro sebe? Pořiďte si takový co vyhovuje vám. Nebo ho snad zdobíte pro diváky? Pak jste si měli zvolit povolání aranžéra výkladních skříní.

Cukroví? Jaký je správný počet? Zkuste si ho upéct třeba v létě a nebo kdykoli kdy na něj dostanete chuť. Je snad někde psáno, že se smí jíst jen na konci prosince a jindy ne?

Dárky? Dáváte je proto, že chcete udělat radost a říci „Podívej, myslím na tebe!“ a nebo si chcete koupit přátelství či přízeň.

Říká se, že se blíží svátky klidu tak proč se stresovat.

Mrkněte na náš videocyklus a zasmějte se při něm. A usmívejte se na lidi, třeba v tramvaji. Možná si budou myslet že jste magor, ale možná se začnou usmívat také. No a ti jsou důležitější.

Tak ten nadcházející týden, a nejen ten, prožijte v klídku a s úsměvem.

