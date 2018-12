Nevím jak u vás, ale u nás je bílo. Prý to ale nevydrží. Povídali to meteorologové. Na jednu stranu jsem docela rád, protože někde jsou silnice udržované tak, že by měl člověk místo auta raději vzducholoď, ale na druhou stranu je mi to trochu líto. K tomuto ročnímu období ta bílá peřina tak nějak patří.

Pro mě prostě prosinec evokuje ne přímo dárky, ale ozdobený stromeček, sníh a mandarinky. Takový ten pocit pohody, určitě ho znáte také, možná jinak či v jinou dobu, ale tušíte co myslím.

Ještě jednu věc si v souvislosti s tímto obdobím vybavuji. Chuť mandarinkového kompotu. Byla to vzácnost, kterou naši v tuto roční dobu kupovali v Esu (pokud si pamatujete co to bylo). Chuťová paměť funguje dokonale a umí dobře vyvolávat pocity. Dneska ten kompot koupíte prakticky všude za pár korun; občas si ho z nostalgie a k naštvání mé polovičky kupuji.

Pohoda prostě může být navozena čímkoli. Někomu jí navodí třeba mandarinkový kompot, někomu bílé počasí a někomu třeba něco docela jiného. Do příštího týdne a nejen do něj vám právě to něco přeji. Užijte si ho.

"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."