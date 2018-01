Něco ano, něco ne

Někdo rekapituluje na konci roku, někdo na začátku nového. Konec roku nechci nikomu ztěžovat požadavky na statistická čísla, takže jsem to nechal na tu druhou variantu. Na dnešek.

Uplynulý rok se nám v lecčems podařil a v mnohém také příliš ne. I propadák najdete. Jenže tak to prostě chodí.

Začnu čísly.

Rok 2017 přinesl magazínu Abeceda poměrně slušná čísla. Celkem vyšlo 257 článků. Diskuzní systém u nich zaznamenal celkem 243 komentářů a mezi těmito komentáři pak, u některých z nich, celkem 71 ohodnocení těchto komentářů jako souhlas a nebo nesouhlas s komentářem. Víc ochrana komentujících v systému Disqus neprozradí.

Kdo to vlastně diskutoval? Čtenáři, návštěvníci magazínu Abeceda. Nebylo jich vůbec málo. Zaznamenali jsme 7945 návštěv, z čehož byla skupina 4585 návštěvníků, které je možno považovat za stálé. Nejsou jen tuzemští. Česká republika pochopitelně v návštěvnosti vede, ale více než 10 % návštěv přichází z Německa, téměř 5 % z USA a nebo Slovenska. V přehledu jsem nalezl i jednu návštěvu z Nepálu, ale tady si nic nenamlouvám, byl to asi omyl. (I když co vím, třeba nás čte Yetti.)

Nejen hezká čísla přinesl rok 2017. Také se nedařilo. Ukončili jsme projekt Čteme online. O četbu klasiků asi není zájem. Škoda.

Stejně tak asi není zájem i diskuzní fórum Abeceda Club. Odhadli jsem to nejspíš špatně a přecenili zájmy uživatelů. Ten projekt ukončíme v průběhu příštího týdne.

Do budoucna připravujeme některé projekty, které nemají s magazínem Abeceda mnoho společného, proto je ani nezmiňuji. Připravujeme ale i jedno vylepšení pro magazín. Nejsem si ale ještě dokonale jist, že to bude fungovat tak jak má, takže zůstanu u toho slova „připravujeme.“ Kdy a jestli to bude v tuto chvíli opravdu nevím.

Jak je to v nadpisu. Něco ano a něco ne. Něco se povedlo a něco nepovedlo. Jako všude. Jako u každého. Já vám do budoucna přeji, ať je víc toho co se povede. A nám, nám to přeji přirozeně také.

Ať se daří.

